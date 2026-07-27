「最索經理人」林寶玉督師姚正菁復出 兩週減10磅靠食冇味紫菜頂肚餓 帶七套泳衣赴意大利大解放

姚正菁早前宣布復出後，今日與「最索經理人」林寶玉一同出席《大AL的音樂歷程》演唱會記招，菁菁更預告將於張武孝演唱會上開金口獻出處女歌喉：「喺香港未試過唱歌，以前試過去馬來西亞、內地登台先唱過。」林寶玉隨即表示大AL知道姚正菁復出後主動邀請：「大AL注意到消息即刻打畀我，不如請菁菁嚟演唱會做嘉賓啦！」更大方讓姚正菁自選鍾情的歌曲演唱，在舞台上表達自己，不論獨唱或合唱均可。

姚正菁趁打風練歌做Gym偷師

姚正菁透露為八月下旬做嘉賓勤力練歌，「依家日日都要練歌，陣間都要去，基本上每次練三個鐘頭！」林寶玉趁姚正菁練歌的機會在旁偷師，日前颱風襲港期間更把握時間練歌與健身，笑指：「打風冇嘢做咪做下gym，我都有捉埋佢做運動，佢勤力過我！兩個禮拜就減咗10磅！」姚正菁笑指在打拳、健身以外將會學普拉提，在「魔鬼教練」林寶玉監察下才成功減肥：「之前做專訪見到啲相唔係咁靚、影出嚟有少少肥，所以減下。佢叫我唔好食喝樣、唔好食嗰樣，好高熱量！肚餓呀？食紫菜啦，冇味冇鹽嘅紫菜，好似咬柴咁樣！」

林寶玉遊艇三點式火辣大解放

同樣身形曲線極其出眾的林寶玉，日前亦趁盛夏大解放，分享遊艇上拍攝的火辣三點式泳衣照，她透露即將到意大利陽光與海灘旅遊三星期，準備充足與陽光玩遊戲：「朋友叫我帶七套泳衣！去成三個禮拜，又會上船，所以帶多少少。」姚正菁笑指應該帶夠十套泳衣影相，林寶玉則自嘲會曬黑皮膚，回港時怕像塊黑炭一樣。