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夫妻的博弈丨何沛珈爆佘詩曼出手安排聚會破冰 隔離廠打招呼助劇中閨密變好友

影視圈
更新時間：20:15 2026-07-27 HKT
發佈時間：20:15 2026-07-27 HKT

何沛珈期待參演《非份之罪》單元今晚播出，而新劇《夫妻的博弈》的角色則完全不同，劇中與高海寧、楊卓娜、游嘉欣幾個女仔一齊成長，何沛珈爆楊卓娜在拍攝時帶煲到場為大家煲湯，大家飲湯飲到肥了，又爆剛開拍已講幾個女仔好感情的戲份，但其實初時大家仍未溝通都幾頭痛，幸好在隔離廠的佘詩曼過來打招呼時得知情況，為大家安排聚會讓大家飲酒傾談，成功令幾個變好友，在劇中感情由頭帶到尾，王嘉慧見狀也羨慕。

何沛珈生日會將獻唱「落閘」唔准粉絲走

早前何沛珈在商演獻唱，她笑言有少少心機事前請老師教唱歌，獲老師指出歌聲不夠溫柔，因此會多學習，有意在即將舉行的生日會再獻唱，笑言到時落閘不讓為她慶生的粉絲走，要聽完她唱歌才准離場。
 

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