聰明鎮｜梁詠琪帶陳妍霏闖神秘小鎮 劇情懶人包、5大必看亮點

聰明鎮｜由實力派演員梁詠琪以及陳妍霏領銜主演的台灣驚悚恐怖電視劇《聰明鎮》，改編至日本漫畫家伊藤潤二的漫畫，將在7月28日在Viu上架。故事講述兩位主角誤闖聰明鎮書找機會而引發一系列事件。下文為您精心整理《聰明鎮》即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

角色介紹

必看亮點

單親母親何麗芬（梁詠琪 飾）帶着大學落榜的女兒趙佳琦（陳妍霏 飾）搬遷至以高升學率聞名的神祕小鎮「聰明鎮」，希望女兒能藉當地知名的「崇明補習班」重新考取理想大學。但隨着母女逐漸融入小鎮生活，一連串離奇事件接連發生，隱藏於「聰明鎮」背後的秘密也逐漸浮現。

《聰明鎮》由梁詠琪以及陳妍霏領銜主演。

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何麗芬（梁詠琪 飾）

何麗芬是一位單親媽媽，為了讓女兒重考成功而搬到崇明鎮，她控制欲極強，以「為妳好」為由對女兒精神施壓。

梁詠琪飾演何麗芬。

趙佳琦（陳妍霏 飾）

趙佳琦是何麗芬的女兒，背負着母親過度期待的重考學生，她在百分之百升學率的崇明鎮「升學煉獄」中，倍感壓力。

陳妍霏飾趙佳琦。

富江（鄭煒齡 飾）

富江是家長會長姜玉蓉的女兒，她個性高傲、危險且瘋癲，情緒激動時甚至會對母親推操發火。

鄭煒齡飾富江。

蛞蝓少女（許曦文 飾）

蛞蝓少女是崇明鎮中被校園霸凌的內向學生，她因承受巨大壓力與霸凌，從而身體與感官發生肉體異化，嘴裡會吐出濕黏的活體蛞蝓。

許曦文飾蛞蝓少女。

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1. 梁詠琪首演台劇兼恐怖題材

梁詠琪在《聰明鎮》中獻出多次的初體驗，包括是第一次首演台劇，以及初嘗恐怖題材的劇集。梁詠琪透露道，拍攝期間照鏡都認不到自己，她更指當時在台灣拍攝時需要隔離，在酒店讀劇本時一直被嚇到心慌，而梁詠琪如何演繹一位怪獸家長值得期待。

梁詠琪首演台劇。

2. 伊藤潤二親自授權監修

《聰明鎮》改編至日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的作品，更是他首度授權監修的華語真人原創影集。劇集並非直接改編其單一作品，而是在伊藤潤二的授權與監修下，將《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》等經典元素融合，觀眾可以細味其獨特的恐怖氛圍。

作品還原伊藤潤二的怪誕恐怖美學。

3. 演員幕後吃足苦頭

《聰明鎮》的拍攝毫不輕鬆，每位演員都吃足苦頭。拍攝期間正值炎熱，但開機後時不能開冷氣，陳妍霏笑指灰塵多到每天洗澡鼻孔都是黑的；宋柏緯則為了角色得連吃5盤粉紅色的「血玉葉炒蛋」，直呼「純視覺看蠻噁心」！飾演雙一的劉修甫則要直接啃食「血玉葉」，他憶述味道時不禁直呼：「超難吃！」

演員為拍攝《聰明鎮》吃足苦頭。

4. 頂級特效大師操刀還原「噩夢」

《聰明鎮》的最大難度是將伊藤潤二筆下的平面恐怖線條演繹為逼真的真人特寫。由曾榮獲金馬獎最佳視覺效果的特效化妝師操刀,超過 30 人的團隊、處理高達 400 多個CG鏡頭，從前期概念到後期製作耗時數年，足見用心。

5. 怪物新人驚豔亮相

小S的大女許曦文（Elly）首度演戲便挑戰極致高難度的「蛞蝓少女」，她在宣傳時透露，從小看大S主演的《泡沫之夏》而萌生當演員的念頭，媽媽亦在家陪她對戲，讓她格外感動；鄭煒齡則扛下詮釋「地表最美惡女富江」的重任，眼神與氣場皆充滿邪魅感。

許曦文首拍劇即試高難度角色。

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