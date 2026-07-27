夫妻的博弈丨陳曉華自爆友情有改變 搣走可愛性格演惡女煥然一新 郭柏妍挑戰「綠茶婊」不怕被罵反覺好事

陳曉華、郭柏妍出席新劇《夫妻的博弈》宣傳活動，現場播放預告片曝光郭柏妍和張頴康一幕大膽親熱戲，郭柏妍受訪坦言拍攝時緊張，不想NG也不多NG，一開始有少少驚，後來進入「工作模式」完全配合拍攝要求，讚拍檔阿康很好，不時「萬歲」，但他要為壞男人角色減肥節食，想身形瘦削些，阿康是郭柏妍親熱戲最多的對手，因每次都事前溝通好拍攝不會尷尬。

郭柏妍演「綠茶婊」獲高海寧馬國明指示

郭柏妍演「綠茶婊」角色不怕乞人憎被觀眾罵，更覺是好事，反而擔心演得不夠好，會等大家評價，她不介意再演得更「綠茶」更衰，今次做足功課，埋位時發現有少少不同即緊張起來，幸身邊有高海寧和馬國明給指示。

陳曉華避談感情事「工作為先」

至於演惡女的陳曉華因角色會為目標耍手段，獲對手高海寧給信心，她坦言曾擔心自己演得不夠氣勢，要搣走活潑性格，收起天真可愛，覺得演惡女幾cool，更理智，感覺煥然一新，希望學習做更多惡女角色。問到是否對感情世界也煥然一新？她避談稱對健康、親情、友情全都有改變，會工作為先。

