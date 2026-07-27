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23年港姐季軍王敏慈資源媲美一線明星 北京中央戲劇學院畢業 外貌被指變化大判若兩人？

影視圈
更新時間：20:30 2026-07-27 HKT
發佈時間：20:30 2026-07-27 HKT

2023年香港小姐季軍王敏慈近日於北京中央戲劇學院表演系畢業，她早前上載了出席畢業禮的影片，片中她身穿畢業袍、戴上畢業帽，手持花束及毛公仔在校園內拍照留念。王敏慈才剛畢業，但演藝資源已非常好。她日前宣佈有份參演的網劇《煙雨神遊記》已圓滿殺青，她在劇中飾演「小嬌」一角。此外，由她參演的另一部網劇《昭陽公主》亦於7月23日正式開播，王敏慈在該劇挑戰飾演出身卑微但不甘認命的角色「青蘿」，剛畢業就有兩部影視作品接連推出，網民指楊冪、迪麗熱巴等女星，也很少「兩劇齊發」，而王敏慈獲得的資源，媲美不少一線女星。

王敏慈贏港姐季軍即北上讀書

現年24歲的王敏慈於香港出生，並在新加坡長大，憑藉標緻的五官與身材，她曾被傳媒稱為「翻版范冰冰」。她於2023年參加香港小姐並奪得季軍後，未有選擇留在香港發展，而是決定前往北京中央戲劇學院繼續深造演技，成為章子怡及鞏俐的同校師妹。她除了專注學業，在求學期間亦有積極參與戲劇訓練，而每次她更新社交平台，網民都會發現她越來越靚，與參選港姐時的外貌明顯大為提升，指看她近照跟選美時判若兩人。

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王敏慈大學三年級已開始拍劇

其實王敏慈在正式畢業之前，已經累積了不同的幕前經驗，她早年曾參加內地網上選秀節目《全明星偶像學院》，展現出多才多藝的一面，她本身更考獲古箏10級的資格。此外她在大學三年級實習期間，已開始參與內地劇集的拍攝工作，當中包括參演由內地演員楊洋與章若楠主演的劇集《雨霖鈴》，作為實習期間的首部作品，她當時曾對外分享拍攝劇照，並表示會為成為好演員而努力。

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