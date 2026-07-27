寫不得你丨盧鎮業首演舞台劇勁驚背台詞 女友廖子妤幫手對稿 谷祖琳49歲接舞台劇因自身有共鳴

谷祖琳（小谷）和盧鎮業（小野）今日（27日）宣傳舞台劇《寫不得你 Love at Last Sight》。小野坦言對舞台劇完全沒經驗，以為大家都知，怎知到場才發現大家以為他有經驗；小谷覺得小野外表很有文化氣質，所以讓人覺得他有演過。她安慰小野，該劇組需要自然演出，和其他劇組放大演出不同，反而要留意企位或走位：「第一次演出可以同佢哋合作，真係好幸福。」小野聽後感到放心不少。

廖子妤幫手對稿似溫書

小野聽朋友說一定要演過舞台劇才能成為真正的演員，問他是否想成為真正演員才參與這次演出？他表示：「聽朋友講做過舞台劇之後，成個人會大不同，所以有呢個期待。」小谷指出，這就是演員的洗禮。問到最擔心的是什麼？小野認為拍電影要有不同角度，但這次是遠距離全畫面，感覺很赤裸狀態，加上本身都有點驚背台詞，但有做舞台的朋友對他說，只要排練就會記得，反而令他明白多了。他眼見有朋友記性一般，但上台便完全沒有問題：「應該排戲會幫到我入腦。」問到會否找女友廖子妤幫忙背台詞？他直認慣性也會幫對方對一下對白，這樣做一定有幫助：「會幫到記起一啲字，感受角色當下，就好似溫書一樣。」

谷祖琳請教大女「方法演技」

小谷也羨慕小野有女友幫手，但她也可以找細女幫手對稿。雖然她兩個女兒沒有入行的想法，但十分肯定的是自己遺傳了給她們，大女鍾意音樂，細女鍾意演戲：「而家嘅小朋友好有智慧，我40幾歲先明嘅嘢，佢哋已經好清楚，大女更對我講『方法演技』！所以我要向佢請教！」另，小谷在台上透露，該劇劇情和自身經歷相近故合時機演出，坦言49歲的她遇上現在市道，加上自己要搬屋，事情同一時間撞在一起，雖然仍未踏入50歲，但面對這個衝擊也有點驚和不安，亦因此向一位中年男士請教過，對方也表示這個年紀會較敏感，原來自己是演員將這些事放大了。