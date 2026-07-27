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金泰希女兒擁長腿證強大基因 與Rain迎結婚十周年 兩女複製父母黃金比例身材

影視圈
更新時間：19:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：19:00 2026-07-27 HKT

韓流天王Rain（鄭智薰）自與金泰希結婚後，形象越來越好，不時獲邀來港演出，近日又出席「首爾WATERBOMB音樂節2026」，大晒肌肉又震胸，人氣不輸新一代男團。Rain及金泰希明年邁入結婚10周年，日前二人的一對女兒罕有曝光，引起網民討論。

Rain一家私生活低調

Rain在婚後火速造人，金泰希於2018年誕下大女，翌年細女出世，但一家人私下生活低調，兩個寶貝女更甚少曝光。而近日有網民在夏威夷捕獲Rain及金泰希帶兩個囡囡家族旅遊，金泰希保持一貫低調，戴上帽及口罩，拖坐囡囡走在前方，兩母女在超市內仔細挑選貨品，而且一家人分工合作，舉動貼地。

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而Rain則完美展現好老公、好爸爸形象，穿上短袖衫及短褲，戴上鴨舌帽、腳踩「人字拖」，全程沒戴口罩，毫無巨星架子地與女兒並肩推著購物車，Rain更不時以溫柔目光陪女兒選商品。

Rain兩女繼承父母黃金比例

不少網民對Rain一家露面感驚喜，雖然只是背影照，但二人的大女已見擁有修長身形及一雙逆天長腿，顯得格外注目。網民留言：「這身材比例真的絕了，基因完全騙不了人！」、 「完美遺傳了爸爸 Rain 的高挑骨架和媽媽金泰希的黃金比例！」

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