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首爾WATERBOMB音樂節2026丨陣容鼎盛 天王Rain騷肌兼震胸 BIBI演出被批「太露骨」惹熱議

影視圈
更新時間：15:45 2026-07-27 HKT
發佈時間：15:45 2026-07-27 HKT

「首爾WATERBOMB音樂節2026」於7月24日至26日一連3日在京畿道高陽市KINTEX室外舞台舉行，今屆陣容鼎盛，包括德國DJ Diplo、韓國天王Rain、歌手朴振榮、Jay Park、金請夏、SHINee成員Taemin、ZICO、宣美、NCT成員TAEYONG、aespa成員Karina、李泳知、Loco、Gray、BIBI、韓團RIIZE、KISS OF LIFE、Billlie、SHOWNU X HYUNGWON（MONSTA X）等輪流登場，場面熱鬧。

BIBI與男舞者互動相當挑逗

其中BIBI於25日壓軸演出，身穿白色連身衣登台，獻唱《Bam Yang Gang》及《Bad X》等金曲。表演期間，BIBI在多名男舞者包圍下跪地，並拉下拉鏈，露出內裏比堅尼上衣，其後與男舞者互動，動作及眼神均相當挑逗，片段其後由官方帳號上載，迅即在網上瘋傳，引發網民熱議。

支持者力撐BIBI敢於突破

有網民批評有關表演「過火」、「太露骨」，質疑即使Waterbomb一向以性感風格見稱，今次尺度仍超出合理範圍，更形容部分畫面「意淫」意味濃厚，似脫衣表演多於音樂演出，但亦有支持者力撐BIBI敢於突破，認為此舉正正體現她一貫大膽奔放的音樂風格，批評聲音反而「小題大做」。
 

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