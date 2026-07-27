「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務

本名曾上游的「飯局妹」Charlene，曾亮相ViuTV節目《晚吹一戀講嘢》，大膽承認自己做過不道德交易，收過十多萬「被摸胸費」。近日「飯局妹」Charlene作客邱益忠（Gordon）的Podcast節目《Sporty Pop Con叻》，透露自己已金盆洗手轉行做「紅娘」，更大爆上流社會的富豪飯局內幕，還稱有「TVB明星仔」開價好高，引起網民熱議。

「飯局妹」Charlene爆明星仔開價高

「飯局妹」Charlene在節目中分享自己已退出「飯局圈」，轉做「紅娘」幫年薪七、八位的男士搵對象。Charlene直指現時不少私人飯局或慈善Ball場，都有權貴帶同朋友出席，當中的「TVB明星仔」開價卻令人咋舌。

「飯局妹」Charlene分享一位月入10至20萬的專業人士朋友的經歷，指該友人打算追求一位在Ball場認識的TVB明星仔，結果女方開出「天價」條件，要求先送一個價值50萬的名牌手袋，但聲明「唔包任何嘢」。意味著男方即使付出50萬，也不保證明星仔會陪食飯、出街，更遑論發展男女關係。

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至於「飯局妹」Charlene本人亦有富豪垂青，她透露曾結識一位身家高達十位數、年逾70歲的低調富豪。被問到為何能在眾多美女中脫穎而出，「飯局妹」Charlene自信表示，該富豪以往接觸的女生多數欠缺學歷、氣質較「MK」，而擁有大學學位的她，自然顯得較「High class」，因此深得對方歡心。

「飯局妹」Charlene拒「跪低」失富豪「零用」

據Charlene所指，兩人每星期見面兩、三次，富豪出手闊綽，每次見面都會給予1.5萬至2萬元作為「零用錢」。Charlene強調該富豪表現非常紳士，雙方純粹是食飯、品酒和聊天，絕對沒有發生任何肉體關係。不過Charlene稱二人的關係僅維持幾個月便結束，除富豪身邊有兩名獲取更多「零用錢」的固定女友外，Charlene更語出驚人表示：「因為人哋肯隨時隨地『跪低』，你明㗎啦男人，我就唔肯『跪低』囉。」暗示自己因拒絕提供進一步服務，而主動抽身。

「飯局妹」Charlene擁5層樓為錢做不道德交易

本名曾上游的Charlene早年亮相節目時，曾提到自己任職護士，以及是私影女模，在Now新聞台時事專題節目《經緯線》的「再見負資產」專題報道中，還以「晒命式訴苦」自揭在內地、澳門及香港手持5層物業，只是因炒樓在高峰期身家擁有逾千萬的她，遇上經濟不景導致樓價下滑，淪為負資產，甚至為供樓而犧牲生活質素。

Charlene又提到自己曾因「財迷心竅」，進行過一次價值10萬的不道德交易，但強調下不為例。最經典的莫過於Charlene曾在IG公開自己的收款碼，列明異性認識條件：「任何陌生異性，想和我聊天的，不要Say hi，先直接發個HKD1000紅包打招呼，然後再說話。」Charlene目前的IG簡介，標榜自己擁有7年專業配對經驗，疑為自己洗底。

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