周吉佩感激太太支持 心痛她遭惡評 創作新歌甜密描述情侶凹凸相容｜名人雜誌

周吉佩（吉吉）自2023年奪得《中年好聲音》冠軍後重返香港樂壇，這3年間不斷突破自己。除了推出歌曲外，更開演唱會、出書及參與綜藝節目。吉吉笑言尚未涉獵拍戲，最想參與喜劇演搞笑角色，並感謝「神隊友」太太黃彥欣（Louise）一直以來的支持。撰文：鄺芷瑩 攝影：羅安強

吉吉眼見太太因他被抨擊，他只能盡力保護她、愛錫她。

周吉佩（吉吉）最近推出全新單曲《單眼皮愛大眼睛》，這次不但親自作曲，更首次同時兼任編曲及監製。他以單眼皮和大眼睛來比喻一對情侶，性格相反，一凹一凸反而更夾得來。吉吉笑指新歌是今年首隻派台歌，今次之所以包辦埋作曲、編曲及監製，乃因為自己好多主意，而寫歌時已構思好大概的編曲，於是決定由自己親自落手落腳去做。

「單眼皮」象徵周吉佩

「我初時諗歌名有甚麼跟自己有關係，自己五官上有何特徵令人覺得關事呢？起初我想了單眼皮先，雖然我本身個樣望落去有單眼皮感覺，但其實我是內雙眼皮！但大眼睛與單眼皮的兩種性格，是很大對比，所以將這兩種好大的特徵放埋一齊。我和太太亦不謀而合都有這個元素，更有人問我是否寫歌給太太？我只是將好多日常生活、情侶或夫妻間的內容講出來，原來性格上好大分別，但如何互相配合遷就同互補。」

以眼睛代表不同性格，周吉佩亦曾參考玄學，他更以I人和E人作比喻，指I人多數擁有單眼皮，性格比較內斂，思想上會考慮較為周全，而E人則比較熱情，可見單眼皮和大眼睛的確是性格迴異。

宋宛穎演「大眼睛」

今次他更邀請了前港姐冠軍宋宛穎（Sabrina），擔任《單眼皮愛大眼睛》MV的女主角，飾演現實版「大眼睛」，兩人在MV中演繹一對性格相異又非常甜蜜的情侶。周吉佩笑指Sabrina真實的性格的確是E人，本以為對方不是，但經過相處及溝通了解之後，發覺對方的性格跟MV女主角性格不謀而合。

不過看似單眼皮的吉吉，其實是內雙眼皮，他笑言自覺性格是E人，較為喜歡處身人群當中的氣氛，但有時在一些時候不多想見到人，尤其在會有較多演出或寫歌的時候，都會困住自己在工作室。

吉吉笑指大眼睛的Sabrina果然就是個活潑的E人。

宋宛穎在《單眼皮愛大眼睛》MV中，扮演「大眼睛」女主角。

吉吉與宋宛穎在MV中扮演情侶，攞正牌演繹親密動作。

時而活潑時而像貓

之後吉吉又自爆曾經學過皮紋分析：「學過皮紋分析之後，知道了自己的主性格。我在想法上比較不會循規蹈矩，反而調返轉去思想、比較喜歡玩，會將一些東西打爛後再重新造過。」而自言是E人的吉吉又自認性格有點像貓：「我都好似貓的性格，不喜歡跟人走得太近。不過只會在某些時刻，這種情況才會出現。其實我有時幾講求情調，所以太太和朋友都有時話我是藝術家，但我倒不覺得，反而覺得自己幾遷就別人。但原來有時候我有些要求會令身邊的人不舒服，這首歌令我更加了解自己。」

MV選角獲太太俾意見

談到Sabrina為周吉佩新歌首度拍MV，吉吉大讚對方性格很切合女主角性格，大家拍攝過程好順利，太太亦有給予意見。他覺得Sabrina在MV中的造型外觀上跟他很夾好適合，出來效果自己覺得很好。他說：「我以前拍MV都是sad ending，今次是sweet到由頭到尾，我初時拍攝會好擔心會不會尷尬呢？我跟她在公司或活動上見面都是點下頭打招呼，但沒有傾偈。初時我還以為她是比較I人，不太喜歡傾偈，但拍攝前一晚打給她，想談談MV點樣拍攝，才能令進度快一點。當大家傾落去發覺她好健談，所以她在MV中飾演的角色好主動又熱情，而我屬於內斂的性格。」

周吉佩與太太黃彥欣（Louise）於2014年結婚，至今已步入第12個年頭，婚後育有一對子女，家庭生活美滿幸福。對於新歌內容是否跟太太有關，周吉佩坦言跟太太十幾年的相處，不敢講完全因為太太，但多少會跟太太相處之間想到的情況放進歌曲中，例如：太太個性好率直，所以歌詞中有句「直」到永久，當中的「直」指性格率直，自己跟填詞人T-Rexx洽談時，對方亦好明白歌曲中女主角性格是這樣。他說：「我好鍾意這句歌詞『直』到永久，希望不要改變，我就是鍾意你好『直』。如果講求另一半，自己偏向對方會直接地跟我傾偈，不開心的話會直接講，毋需要估估下！」

吉吉坦言曾經有過一段感情是要成估對方會好辛苦，又好似自己不了解對方，但對方又不會直接講出來：「例如一起去吃飯討論吃甚麼，對方原本話無所謂，接着卻又提議不如吃甚麼，但最後又話不想，這樣的話寧願你想吃甚麼就去吃甚麼！所以我跟太太在這方面完全不會鬧交，我就是喜歡她的性格好直接。」

早前Louise陪吉吉出席活動，衣着華麗的她因以手掩着胸口被批造作。

吉吉更開設了音樂學校，幫助對音樂有理想的人追夢。

吉吉對於Louise無端被罵亦大感心痛。

想挑戰演喜劇

周吉佩於2023年奪得《中年好聲音》冠軍，正式重返樂壇，這3年間他永不停步，除了推出歌曲外，更開演唱會、出書及參與幕前工作等。吉吉坦言多謝公司給予很多空間發揮，自己亦不喜歡安於現狀，每年也會定一個目標給自己。他說：「早兩年有目標要開到演唱會，而演唱會上有甚麼元素加入，當定下目標就會全心全意去做。我每一年都會push自己，其中有出書、出碟，亦想涉獵監製方面，但覺得是被環境逼出來，我不想等別人給我機會，不如就創造機會給自己啦！」

吉吉笑言尚未涉獵拍戲，暫時只有在MV中試練演技。他最想演喜劇，嘗試演繹搞笑角色。他本身睇周星馳電影長大，雖然覺得演喜劇好難，但喜劇能夠帶給大家歡樂，從而容易「入屋」：「如果要我演癡情、奸險或英雄角色，我不會抗拒，但自己要練下戲先。記得問過一些前輩學演戲如何？他都有教我方法如何去演，視乎今年能否涉獵演技，都會找導師上演技課。」

吉吉形容太太黃彥欣是「神隊友」，細心照顧子女讓他無後顧之憂。

吉吉早前在廣州開騷，完成自己的心願。

吉吉指Louise個性率直，但他就是欣賞她夠直，不用他估估吓。

太太因惡評情緒低落

吉吉坦言重返樂壇後，遇上很多困難，例如由原本的打工仔身份轉變成幕前工作，以及經營音樂學校，有時會擔心自己的去向，所以壓力一定會有，但不會讓自己停下來，希望繼續做下去，同時亦要突破自己。

在演藝事業上靠自己努力外，吉吉坦言亦要多謝「神隊友」太太Louise旳支持。身為藝人的他認為被人評頭品足好合理，但近年太太亦因為他而受到關注，並遭受到惡評，自己亦感到很心痛：「大家不了解她，可能一段短片或一些對她的偏見，就狠狠地批評她，我都有睇到。我是否完全不回應這種事情呢？我覺得是大家不了解，所以我不會去多講。我惟有在背後默默支持返太太。其實太太都會為這些事而感到情緒低落，對她來講都承受好多不必要的壓力，我需要做的是要保護她，錫她多一點，真是要多謝她。」

重返樂壇後，吉吉努力嘗試不同範疇的工作，坦言想自我創造機會。

自小喜歡睇星爺的吉吉，希望能嘗試演喜劇。

吉吉難得憑《中年好聲音》再闖樂壇，所以會珍惜每一個機會。