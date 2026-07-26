張敬軒澳門騷唱新歌《放棄的界限》 預告計劃唔派台 惹Fans洗版抗議

《張敬軒 UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會》昨晚來到第二場，軒仔繼續「驚喜放題」，繼首晚無預警獻唱未派台作品《靈魂相願》兼現場首播MV，令全場樂迷陷入瘋狂之後，昨晚他再下一城，帶來第二首從未曝光的新歌《放棄的界限》！

軒仔搵來Oscar Lee填詞

向來喜歡跟樂迷玩互動的軒仔，演譯新歌前明言新歌並非派台的計劃之中，純粹以歌會友，讓現場歌迷做「首批試聽專員」。他在台上透露未知這首作品會否成為派台歌，今次首唱就是希望能得到歌迷的認可，令到這首《放棄的界限》可以成為派台歌，甚至冠軍作品，「以下呢首歌，希望佢唔係嗰啲會俾人收埋喺櫃桶底，如果大家嘅呼聲夠高，喺網上話番俾我聽，佢可能有機會成為派台歌之一。」觀眾聽到後即不斷歡呼，反應熱烈。軒仔透露新歌由他的一位多年好友鄧百亨（Henry）操刀，「佢之前都有參與好多唔同歌手嘅創作。今次佢寫俾我嘅呢首ballad，佢覺得：『都好啱『軒哥』您。』哈哈。呢首歌嘅歌名叫做《放棄的界限》，送俾大家，第一次唱。」據知二人於2017年結識，Henry曾表示十分感激軒仔多年來一直在旁指導。軒仔早前亦有透露未來有更多已經錄製的Henry的作品，至於填詞方面搵來Oscar Lee 合作，亦令歌迷在網上表達十分驚喜，令樂迷十分期待三人擦出的新火花。

張敬軒歌迷反應熱烈



不過軒仔這個「唔派台」預告即時於網上引爆fans們洗版式「抗議」！並湧到社交平台留言，反應勁熱烈：「呢首一聽就知冠軍歌，唔係唔派台咁大整蠱下話？」、「呢首咁好聽竟然唔派台？呢首真係輕鬆冠軍歌！」、「快！聽日就派！」、「派！！！！！！好好聽！！！！！」實行嗌破喉嚨以行動希望令他及唱片公司改變主意。