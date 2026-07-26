Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮允謙爆父親嫌肥不想出鏡：佢覺得有大肚腩 與弟弟「分居」互不打擾

影視圈
更新時間：21:45 2026-07-26 HKT
發佈時間：21:45 2026-07-26 HKT

馮允謙今日（26日）為首張英文專輯《ANOTHER SHADE OF BLUE》舉行簽唱會，雖然活動因颱風關係延遲了2小時才開始，但仍吸引大批粉絲到場，馮允謙在活動上除了獻唱新歌外，又與粉絲大玩遊戲，並為粉絲送上簽名和即影即有合照，場面熱鬧。

馮允謙指最重要是大家出入安全

馮允謙受訪時直言曾擔心活動需要改期，幸好中午改掛3號風球，令活動得以延後繼續，雖然有一些其他地方的粉絲來不到，但最重要是大家出入安全，又透露第一次在九展開個人演唱會時，首場演出亦遇上颱風，當時也以為需要延期，幸好能順利過渡很感恩。

馮允謙和平分開住一樣開心

講到首次推出英文專輯，他表示壓力大，因不知有沒有下一次，也曾擔心銷量問題，難得公司願意給予機會，笑言剛收到一個好消息，該專輯奪得香港唱片商會銷量榜第一位，感謝大家支持。另外，馮允謙一直與弟弟一起住，他透露大家一年前已「分居」，指弟弟是KOL，不時有客戶送禮物給弟弟，有時一日會收兩、三次東西，導致他創作歌曲時會被門鐘聲打斷靈感，而他自己練歌時也會影響到弟弟的休息，笑謂現在和平分開大家也開心，而弟弟也是住在附近，又說一家人感情好好，他不時會在社交平台分享家人的相片，但原來爸爸不太想曝光，「爸爸覺得自己光頭又有大肚腩，話咁肥好肉酸，叫我唔好擺咁多，我也會尊重爸爸的想法。」

最Hit
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
00:41
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
即時中國
10小時前
鄭秀文遇演唱會延期後不幸事未完 赴日本拍攝再收「噩耗」：幾乎想暈低
00:59
鄭秀文遇演唱會延期後不幸事未完 赴日本拍攝再收「噩耗」：幾乎想暈低
影視圈
8小時前
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
14小時前
謝賢離世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一數字情緒失控  網民狠批消費四哥：不會哭給別人看
謝賢離世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一數字情緒失控  網民狠批消費四哥：不會哭給別人看
影視圈
3小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
2026-07-25 18:30 HKT
54歲黎姿歐遊性感出海  大晒泳照露豐滿身材  蜜桃臀結實堅挺如少女
54歲黎姿歐遊性感出海  大晒泳照露豐滿身材  蜜桃臀結實堅挺如少女
影視圈
4小時前
前TVB金牌監製梁材遠逝世享年75歲 朱晨麗發文哀悼 《誓不低頭》播出曾轟動全港
前TVB金牌監製梁材遠逝世享年75歲 朱晨麗發文哀悼 《誓不低頭》播出曾轟動全港
影視圈
4小時前
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
社會
8小時前
02:40
颱風紅霞︱天文台料明日初時仍有驟雨及狂風雷暴 囑市民上班上學前留意天氣
社會
3小時前
00:16
颱風紅霞｜海洋公園登山纜車風中狂擺 網民：當海盜船咁玩
突發
6小時前