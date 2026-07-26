馮允謙爆父親嫌肥不想出鏡：佢覺得有大肚腩 與弟弟「分居」互不打擾

馮允謙今日（26日）為首張英文專輯《ANOTHER SHADE OF BLUE》舉行簽唱會，雖然活動因颱風關係延遲了2小時才開始，但仍吸引大批粉絲到場，馮允謙在活動上除了獻唱新歌外，又與粉絲大玩遊戲，並為粉絲送上簽名和即影即有合照，場面熱鬧。

馮允謙指最重要是大家出入安全

馮允謙受訪時直言曾擔心活動需要改期，幸好中午改掛3號風球，令活動得以延後繼續，雖然有一些其他地方的粉絲來不到，但最重要是大家出入安全，又透露第一次在九展開個人演唱會時，首場演出亦遇上颱風，當時也以為需要延期，幸好能順利過渡很感恩。

馮允謙和平分開住一樣開心

講到首次推出英文專輯，他表示壓力大，因不知有沒有下一次，也曾擔心銷量問題，難得公司願意給予機會，笑言剛收到一個好消息，該專輯奪得香港唱片商會銷量榜第一位，感謝大家支持。另外，馮允謙一直與弟弟一起住，他透露大家一年前已「分居」，指弟弟是KOL，不時有客戶送禮物給弟弟，有時一日會收兩、三次東西，導致他創作歌曲時會被門鐘聲打斷靈感，而他自己練歌時也會影響到弟弟的休息，笑謂現在和平分開大家也開心，而弟弟也是住在附近，又說一家人感情好好，他不時會在社交平台分享家人的相片，但原來爸爸不太想曝光，「爸爸覺得自己光頭又有大肚腩，話咁肥好肉酸，叫我唔好擺咁多，我也會尊重爸爸的想法。」