蔡潔想Cosplay着短裙露長腿 叫黃宗澤扮比卡超 親自飛成都拍攝新書封面

蔡潔（Jacky）今日（26日）在颱風「紅霞」掠過香港後如期出席動漫節新書簽名活動，帶來新著小說《零界線上 之 長生》及再版漫畫《失敗的我被放上了置物架》，場館剛重新開放便已吸引數十位粉絲書迷到場支持。蔡潔受訪時透露本來未有出書計劃，但原定計劃遇上意外未能完成，迅速籌備新作：「7月頭先決定寫，搵返一個10年前嘅idea，連埋印刷喺20內完成，尋日下晝5點新鮮滾熱辣送到會場。」

蔡潔親身上陣扮女主角

蔡潔為書封親身上陣打扮成女主角，推出一式兩款封面，她表示封面古裝照並非AI生成：「為咗封面特登飛去成都影古裝造型相！（今日不cosplay到場？）套衫係人哋㗎，我只係借嚟用，所以cosplay唔到。」透露出道以來僅於影視作品穿著古裝一次，近年古裝劇集較少難再遇機會。對於將新作拍成電影或劇集，蔡潔表示能力上無法自導自演：「兩個咁重要嘅崗位好難兼顧，驚會分心，但如果畀我揀，我會想做編劇，我讀電影嘅時候已經想做。我願意用一蚊授權有興趣嘅人拍，即係無償。」

蔡潔曾見Bosco幼稚一面

談到Cosplay，蔡潔笑言一直有興趣嘗試，早前曾與蔣祖曼、波波（黃婧靈）到海洋公園時，以低成本扮成《倩女幽魂》經典角色，但渴望認真Cosplay一次，更童心地說：「依家興《寵物小精靈》可以扮成火箭兵團！（嘗試性感造型？）著短裙仔露長腿都算性感啦！」至於緋聞男友黃宗澤會否一同參與cosplay，她笑指Bosco可以扮比卡超，但知道對方一向鍾情玩錶玩車未必有興趣，但她亦透露見過Bosco幼稚一面：「其實佢私底下、同平時大家相處差唔多，表裡如一！」今次出書，蔡潔未有通知黃宗澤請他前來支持，笑言：「人哋升級做監製，係做大事㗎！」卻曾向樂小姐分享出書的喜悅：「有同小姐講，佢仲讚咗幾句，想寫幾句推薦序！」蔡潔言下似乎將Bosco放在樂小姐更高地位，她則馬上澄清指知道他負責準備賀歲片貴人事忙，不過沒有自薦的打算，一向風格比較內斂，工作安排留待樂小姐發落。

蔡潔指最緊要有工開

早前蔡潔曾透露有一部秘密新劇正在籌備，她至今仍表示尚未開始拍攝：「有少少delay，希望盡快開到，另外都有一套內地電影，最好下半年內可以拍晒。」更直指目前工作量不多：「任何題材角色都肯做，最緊要有工開！」