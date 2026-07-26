區明妙難忘曾與謝賢有對手戲 懷念四哥風趣幽默 繼續推出寫真集挑戰一件頭泳衣

區明妙（MiuMiu）推出個人第二本寫真集，今日（26日）亦在颱風過後到動漫節宣傳，以一身日本水手校服造型現身，吸引不少男女粉絲圍觀。

區明妙對四哥離世表示懷念

早前「四哥」謝賢離世，榮封金像影帝之遺作《殺出個黃昏》，區明妙亦為班底裡年輕演員之一。MiuMiu表示當年剛剛入行，幸與謝賢有對手戲，對四哥離世表示懷念：「四哥係大前輩，初頭以為會好嚴肅、好大架子，但發現原來唔係、真人好Nice！會同劇組一班年輕演員分享做明星往事，好熱情同我哋合照！」坦言最深刻為四哥風趣幽默一面：「佢好搞笑，同我哋講『以前做明星要著到明星咁，畀人知道我係四哥』」

區明妙有意成動漫節常客

MiuMiu今日身穿日本水手校服到場，表示一直最擅長扮成日本高中生，預告未來數日會穿著日本學校運動服，均為寫真集造型之一。雖然MiuMiu曾透露不再以學生妹造型示人：「但今日為咗宣傳就再著多次，之後就會畢業！（若有學生角色？）拍劇嘅話可以嘅，做大學生囉！」區明妙透露曾試過Cosplay，日前以漫畫角色登場，更令她痛苦連連：「因為套衫好貼身！尋日全日冇食過嘢！」她亦有意成為動漫節常客，繼續推出寫真集：「之後寫真集想挑戰一件頭泳衣！目標每年會出一本，去30歲就『退休』！」