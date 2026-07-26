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何超蓮Po火辣泳照騷零贅肉骨感身材 穿泳裝展示修長美腿 驕傲自誇「塊面白到識發光」

影視圈
更新時間：18:30 2026-07-26 HKT
發佈時間：18:30 2026-07-26 HKT

已故賭王何鴻燊三房千金、35歲的何超蓮一舉一動向來備受關注，她與內地男星竇驍屢傳婚變更不時成為熱話。不過負面傳言無損她心情，近日她上載了一系列性感泳裝照，大派福利。相中可見，何超蓮身穿簡約設計的黑色一件頭泳衣，在泳池邊的躺椅上曬太陽，流露出寫意迷人的笑容，美照吸引大批網民讚賞。

何超蓮自爆皮膚狀態白到反光

在這輯照片中，何超蓮的完美狀態成為焦點，她穿上泳衣後，其纖瘦而骨感的身材表露無遺，鎖骨線條尤其明顯，盡顯性感魅力。更令人羨慕的是她白滑緊緻的肌膚，在陽光下顯得晶瑩剔透，白滑長腿成為一大亮點。何超蓮亦在限時動態中透露，早前皮膚狀態不佳，但最近終於好轉，更笑言「宜家塊面識發光咁」，可見她對自己目前的皮膚狀態非常滿意，充滿自信。

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何超蓮擁骨感身材S形曲線

除了優雅的黑色泳衣，何超蓮也換上另一套寶藍色的泳裝，在無邊際泳池旁展現美好身段。泳裝設計不但搶眼，更將她的膚色襯托得更為雪白。一系列照片充份展示了何超蓮的女神氣質，無論是身材管理，還是皮膚保養都處於極佳水平。網民紛紛留言大讚「太美了」、「身材超好」、「皮膚真的在發光」，再次印證其「最美千金」的稱號確實當之無愧。

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