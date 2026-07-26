楊明莊思明婚前告白 感謝低谷相伴 10年愛情長跑修成正果｜名人雜誌

楊明與莊思明拍拖10年，婚事一直都只聞樓梯響，早前兩人爆出8月2日將在吉隆坡舉行婚禮，為這段在「愚人節」開始的緣份寫上新一章。10年愛情長跑實在不易，雖然兩人的關係曾遇過某些因素出問題，但莊思明坦言楊明是值得自己留下來的人，而楊明也給這位「準楊太」100分滿分，感謝她在自己失意時的陪伴。文：霍淇 圖：朱偉彥

楊明、莊思明下周將在吉隆坡舉行婚禮，大爆求婚過程原來超簡單。

拍拖10年的楊明與莊思明拉埋天窗，相信無論圈中或圈外、好多人都感到開心，訪問當日，拍照時有途人經過亦特別恭喜他們。對於結婚，兩人並未設定時間表，因相處模式早已如家人，他們坦言之前曾考慮過，卻因疫情而推遲，直到近期兩人一起撫養的愛犬Haru拍攝10歲紀念照、引發外界聯想，才順勢決定完成人生大事。思明指沒想過10年會過得那麼快，從沒想過跟一個人一起10年會是怎樣的感覺，「經常覺得10年好長、好遠，但原來眨吓眼又過了！」兩人近年經常被催婚，思明坦言從不心急，所以經常「Hea答」，楊明則早在幾年前就買好戒指，但因朋友不小心洩密而失去驚喜，因此拖拉到現在才正式求婚，他指求婚計劃雖然想了很久，但實行起來卻是即興，在兩人最喜歡的餐廳進行，過程亦好簡單。

與《愛．回家》共迎新章

至於婚禮定於下星期舉行，思明指沒刻意挑選日期，但事後發現拍拖紀念日是4月1日，「X2」之後就是8月2日，十分易記。婚禮舉行在即，楊明自認審美眼光較差，所以婚禮布置方面交給老婆話事，被問是否夢想中的婚禮？思明透露比想像中簡單，因實在沒時間去準備，但也算滿意，感謝曾幫忙的所有人，讓他們能夠在兩個月內順利完成所有要籌備的事。對於兩人有份演出的劇集《愛．回家之開心速遞》亦剛好完結，思明指這是一個剛好能配合的時機，「全部都好像可配合到我們想做的事情，所有事好順其自然地發生，我們從沒有計劃在今年結婚，但就是剛好《開心速遞》要迎接新的篇章，而我們也迎接人生的新篇章，所有的事情都是剛剛好。」談到造人大計，楊明透露兩人都喜歡小朋友，所以有共識，「我想要兩個小朋友，我要傳宗接代，所以要生仔，但我又喜歡女仔，希望可以生兩個，如果三個的話就覺得太嘈，思明就男或女都喜歡！」雖然心態上已準備好為人父母，但這是上天賜予的禮物，所以都會順其自然，不給予大家太大壓力。

鬥嘴變成家人間的遷就

10年愛情長跑，令兩人由最初的甜言蜜語、變成不可或缺的家人，亦一同經歷了不少風浪，思明坦言一定有難捱的時候，「當有些事件發生、高高低低的時候，就會問自己到底在做甚麼？最終我就憑自己的感覺去選擇、行落去，我不知道如何用言語去講為何自己最終會留低，但我覺得當刻好大的感覺就是，他是一個值得我一世留在他身邊的人！」楊明就從沒有想過放棄兩人的感情，坦言年輕時也會想跟思明鬥嘴，但40歲之後，自己的想法也改變了，「可能會想如果是一家人，應該遷就，就算你反駁又有甚麼意義？久而久之就變成只是讓她罵，哈哈！坦白說這10年沒有想過放棄，只是在轉變心態，由對待好愛的女神、變成家人的遷就。」

失意時以行動打開心窗

雖然楊明由當初的年少氣盛變成熟穩重，但思明笑言對方的拖延症仍會令她忟憎到想打人，不過她仍給予老公95分，「他很尊重我、很錫我、很錫我的家人，他對自己的家人也很好、好孝順，他思維也是一個好樂觀的人，對所有事情都很積極，朋友見到他也經常嘻嘻哈哈，很少愁眉苦臉，因為他是一個天跌下來當被冚、很樂觀的男仔。」而楊明就指若思明不鬧他的那一日，會是100分，「相處了10年，喜歡她鍾意小朋友和小動物，我覺得喜歡這些的人不會是壞人，她人很好、好識照顧朋友、好有義氣，朋友找她幫忙，就算自己不能幫，也會盡全力找其他人去幫。而她也對我無微不至，那時候我拍劇傷腳，她也一直照顧我，甚至幫我洗傷口，我在事業低潮，她也不停地鼓勵我。」在共同經歷低谷時，思明選擇的做法不是討論，而是陪伴，以行動來分散楊明的注意力，楊明則謂當時思明經常想出很多活動，令他不會胡思亂想，「她相約朋友和我一起行山，也會令我開心點，她不只用言語去開解我，還用行動令我打開心窗，那段時間真的很感謝她。」

只屬於兩人的秘密動作

兩人即將進入人生另一階段，思明多謝楊明一直以來都包容自己的臭脾氣和急躁性格，「他日常生活中都記得我喜歡吃喝甚麼，知我心情不好就會特別出去買給我，然後裝成若無其事地哄我。」思明大讚楊明對自己好上心也好細心，但在婚前也不忘叮囑他最好要改善「拖延症」，至於楊明則多謝思明看到自己細心的一面，也感激對方在鬧交、激動及未消氣時，總會主動做出令他看見就會心軟的得意、只屬於兩人的秘密動作，「無論是誰不對也好，最後她都會做這個動作，而她一做，我就會軟下來，很想錫她，很多謝她每次鬧交、最後都會這樣做。」

場地：DIO | Cafe Bar