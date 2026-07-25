蔡思貝回應《東周刊》獨家直擊陪笑狂冧老闆：傾偈好正常 期待《功夫女足》開part 2 仍在洽談會否成「星女郎」

蔡思貝今晚（25日）出席《Hello Kitty 設計師山口裕子老師簽名會》，她表示從小喜歡Hello Kitty，未知是否受其影響特別喜歡蝴蝶結，又認為設計師山口裕子老師的創作啟發到她，多年來將新元素加入Hello Kitty，作為演員的她，希望可以不斷有新靈感，以及所演的角色跟Hello Kitty一樣跨越國界成為集體回憶一部份。

蔡思貝成「星女朗」仍洽談中

提到早前《東周刊》直擊蔡思貝出席活動時，不停陪笑狂冧老闆。問到自由身的她，親自接工作要電老闆。她說：「依家做生意靠自己，就算我同啲客接觸都要知道細節，傾偈好正常。（需要冧客？）唔需要，做嘢就做嘢。」談到可有公司向她招手，她坦言有不同公司接洽，但暫時都是自己做先。問到可會成為周星馳旗下「星女郎」，她表示仍在洽談中，至於成數是否高？她說：「睇下佢誠意囉！（要咩打動你，例如：作品、錢？）唔選擇啦！」

蔡思貝會出席《功夫女足》香港宣傳

對於有份演出周星馳自編自導新片《功夫女足》票房突破18億人民幣，成為億萬票房女星。她坦言是團隊及周星馳的功勞，希望該片可衝破30、40、50億票房，就會更加開心。她說：「依家我暫時睇咗呢部戲三次，第一次睇係睇返自己有咩問題，第二次睇就以觀眾角色去睇，第三次再睇啲細位，係點樣設計。（會否包場？）未，但父母想，朋友都話包場支持。」她又指雖則該片在香港未上映，但希望飾演孖八角色，大家會喜歡。談到《功夫女足》會否開part 2，她表示聽聞會，自己亦好期待。問到演出該片可有為她帶挈工作，她表示希望今次角色帶到歡樂畀觀眾，因為見到留言指多年來未笑過，但這個角色令到笑出來，不過覺得周星馳厲害是為他們帶來好多情感，創作出觸碰心靈的電影。她說：「睇啲留言真係睇到喊，因為啲人好自覺支持，嗰種愛實在太熱血啦！如果啲人鍾意我，自發性支持我嘅作品，我會日日感動到喊！」她又指希望憑演出此角，為她帶來好角色和劇本，片酬一定有商量，稍後九月也會參與一部新片，不過《功夫女足》在港上映亦會出席宣傳。