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羅孝勇脊醫實習告急網上「拉客」 明年結束「分居」 預告跟王丹妮展開生育計劃

影視圈
更新時間：22:00 2026-07-25 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-25 HKT

37歲的羅孝勇於2010年參加《超級巨聲2》奪得季軍入行，多年來有見演藝事業發展未算突出，在2022年毅然放下家庭，返回澳洲重新出發，以30多歲之齡重返校園，為轉行鋪路。近日羅孝勇在IG更新近況，透露已經正式實習，為未來成為脊醫邁出重要一步。

羅孝勇為實習儲時數

羅孝勇四年前突然返回澳洲，於澳洲莫道克大學（Murdoch University）攻讀為期5年的神經及骨骼科（脊醫）課程，並預計在明年2月畢業。目前已進入實習期，羅孝勇在IG分享自己的當值表，更半開玩笑地向網民「拉生意」：「大家可以打電話去MUCC預約，或者直接喺度DM我都得。今年要達到畢業所需嘅治療次數，時間真係有啲趕同吃力，所以大家嚟捧場真係幫咗我大忙呀！」

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羅孝勇成績好獲校方頒卓越獎

羅孝勇由歌手轉型做脊醫絕非易事，在正式入學前，曾花一年時間閉關自學才成功考入大學。羅孝勇憑著「活到老，學到老」的信念，以及對人體骨骼、神經系統的濃厚興趣，取得不俗的成績，並獲校方頒發「學術卓越獎」（Academic Excellence Award），老婆王丹妮當時曾飛到澳洲珀斯為老公慶祝。

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羅孝勇與王丹妮拍拖5年，於2020年註冊，3年後才到澳洲補辦婚禮。羅孝勇為圓脊醫夢，與太太王丹妮新婚不久便展開為期5年的「異地婚姻」，「分居」生活多時終於迎來尾聲，等羅孝勇明年畢業後決定執業地點，王丹妮便會「夫唱婦隨」陪伴老公，結束兩地生活，有指二人更有「造人」計劃。

羅孝勇返港見證繼女奪獎

此外，羅孝勇最近專程返港，為出席王丹妮女兒羅芷欣（Affa）的小學畢業禮，對於繼女視如己出的羅孝勇，開心分享Affa榮獲「油尖旺傑出學生獎勵計劃」獎項。羅孝勇在IG公開一家三口合照，自豪留言：「So proud of my little girl！」

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