李麗珍驚喜合體陶大宇 《大時代》丁益蟹方婷相隔34年重逢 珍妹評舊拍檔：唔係咁好人
更新時間：11:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-26 HKT
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TVB經典劇集《大時代》早於1992年播出，至今已相隔34年，依舊是觀眾心中的不朽神作。劇中丁家與方家的恩怨情仇，讓觀眾看得咬牙切齒，近日飾演丁家二少「丁益蟹」的陶大宇與方家二女「方婷」的李麗珍驚喜合體，為抖音片拍攝，掀起網民回憶殺。
李麗珍獲讚保養得宜
陶大宇前日（24日）在IG分享與李麗珍的合照表示：「繼 #大時代 後已經超過30年冇見，今次再和珍妹 #李麗珍 合作抖音宣傳片，回憶滿滿。」照片中見到二人久別重逢，陶大宇又翻出《大時代》的畫面截圖，作為二人當年今日對比，獲網民大讚李麗珍保養得宜，年屆60歲未有走樣。
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陶大宇與李麗珍直播帶貨
另一影片見到陶大宇與李麗珍進駐抖音直播帶貨，一同在尖沙咀街頭取景拍帶貨宣傳片，吸引大批途人圍觀，場面墟冚。陶大宇開玩笑說自《大時代》後失散，李麗珍則笑稱陶大宇當年在劇中糟質妹妹：「都係唔係咁好人。」又指大家變化不大。
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網民集體回憶《大時代》經典對白
不少網民對陶大宇與李麗珍相隔多年再次同框，引發熱烈討論，更用上《大時代》經典場面留言，非常入戲：「珍姐小心佢扔你落街呀」、「可以換阿珍掟你落樓」、「我只記得你企圖強姦她」、「我記得個大宇個對白『尊重啲？尊重啲就冇！張就啲就有！』」也有網民讚二人狀態極佳：「大宇哥keep得好」、「珍妹仲係好靚」、「女神冇走樣」，更叫陶大宇：「快d唱返首倒轉地球先啦」、「來吧倒轉地球！」
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