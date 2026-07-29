日落下的彩虹1-5集劇情懶人包丨ViuTV新劇7個彩虹邨單元故事大綱/演員陣容 唐詩詠潘燦良演夫妻

ViuTV原創劇《日落下的彩虹》（Under the Rainbow）於7月29日（星期三）起，逢星期一至五晚上9時30分在99台播映。這部由黃子桓、郭嘉敏任製作人，劉偉恆導演，潘燦良、唐詩詠、邱士縉（Stanley）、許軼（Day）、夏雨、郭峰、吳浣儀、黃奕晨、強尼和周家怡主演的《日落下的彩虹》，故事以即將面臨清拆重建、擁有超過60年歷史的彩虹邨為背景，以7個發生在彩虹之下、細膩動人的小故事，編寫各種情感與遺憾，建構香港人的屋邨情懷，引發現實共鳴。《星島頭條》為大家持續更新《日落下的彩虹》懶人包，包括詳細劇情大綱、角色人物介紹，以及分集劇情預告，助你緊貼最新劇透！

《日落下的彩虹》劇情大綱

《日落下的彩虹》演員陣容／角色人物介紹

《日落下的彩虹》四大賣點

《日落下的彩虹》精彩劇照

《日落下的彩虹》1-5集劇情

《日落下的彩虹》透過七個單元故事，探討人與人之間在面臨「限期」時的抉擇：

單元 劇情大綱 第一單元：理髮廳的秘密 講述彩虹邨內一家上海理髮廳的「金牌夫妻檔」（潘燦良與唐詩詠首度飾演夫妻 ），在清拆前夕，決心坦然面對恩愛背後藏了多年、難以啟齒的秘密。 第二單元：三姐弟的分戶風波 由母親一手拉扯長大的區家三姐弟，因長年累積的心結與恩怨，竟然在搬遷前夕爆發了一場雞飛狗跳的「分戶風波」。 第三單元：閨密的成長岔路 聚焦於從小在彩虹邨一起長大、形影不離的「彩虹三姊妹淘」，隨著年齡增長與社會現實考驗，各自走上不同的道路，考驗著彼此的友誼。 第四單元：低谷中的初戀 離開彩虹邨多年的男生，意外重遇面目全非的初戀女友。兩人在彼此的人生最低谷中重逢，並用短短兩天的時間，努力尋回當初的初心。 第五單元：限期之戀 屋邨中女戀上外國大廚。然而不論是即將走入歷史的彩虹邨，還是他們這段異國關係，都必須面對無法躲避的「限期」。 第六單元：六十年兄弟情 兩位自 1962 年彩虹邨落成便相識至今的摯友（夏雨、郭鋒飾演），看著邨內一代代人搬走離開。如今，他們自己也必須面對兒女即將移民的艱難抉擇。 第七單元：最後的父子和解 講述一對怨恨極深的父子。在彩虹邨面臨清拆前、以及父親生命倒數的最後限期內，他們如何重新坐下來，修補並面對彼此的關係。

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1. 留住香港情懷：實地記錄彩虹邨清拆倒數

劇集以即將面臨清拆重建的香港公共屋邨——彩虹邨為真實背景。全劇以「七種顏色、七個故事」的單元形式進行，細膩描繪屋邨鄰里之間關於人、關係與「期限」的動人故事。趁著現實中的風景仍在，劇組透過鏡頭漫步屋邨，用光影將屬於香港人的集體回憶與溫情定格，引發強烈本土共鳴。

2. 破天荒夢幻組合：唐詩詠離巢首登ViuTV與潘燦良演夫妻

前TVB視后唐詩詠在離開無綫後，首度「跨台」參演ViuTV劇集。她自爆接拍的主因是能與舞台劇神級演員潘燦良合演夫婦，直言「夢想成真」。

反差成熟演技：潘燦良大讚唐詩詠展現出以往少見的成熟內斂演技，兩位演技派首度交鋒，火花四濺。

劇中飾演他們一對子女的，是人氣女團COLLAR成員Day（許軼）與新生代演員蘇文濤，四人展現極具生活感的家庭默契。

3. 老戲骨經典回歸：夏雨、郭鋒重磅加盟與父子檔同台

資深視帝夏雨相隔6年再度拍攝港劇，本次更歷史性與親生兒子黃奕晨同台合作，兩人的本色父子火花成為焦點。

除夏雨外，久未在港劇露面的郭鋒、吳浣儀及張錦程等一眾實力派資深演員亦重磅加盟，被同劇年輕演員（如 MIRROR 的邱士縉）力讚在片場充滿「反差萌」和神級演技示範。

4. 人氣偶像百花齊放：MIRROR、ERROR、COLLAR 成員聯手

邱士縉（Stanley） 與吳海昕、張錦程搭檔，演繹深刻單元故事。

Day（許軼） 再次挑戰劇集演出，獲前輩潘燦良及唐詩詠手把手帶領入戲，深受粉絲期待。

梁業（肥仔）、周家怡、強尼、栢天男、葛綽瑤（Yoyo）及何洛瑤（Sica）等台柱與人氣演員全數出演，為這道「彩虹」注入各具特色的豐富色彩。

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📺 第1集劇情簡介：彩虹邨的雙重死線

當彩虹邨即將面臨拆卸命運、居民面臨去留抉擇之際，邨內著名的「華麗理髮廳」也迎來了意想不到的風暴。一向被街坊視為模範夫妻的老闆斌哥（潘燦良 飾）與斌嫂（唐詩詠 飾），竟在兒子晨仔（蘇文濤 飾）剛滿18歲後，宣佈理髮廳結業，並決定執行隱藏多年的協議——離婚。這項震撼彈讓女兒Windy（許軼 飾）完全無法接受，決心暗中調查父母分開的真正原因。與此同時，一名久未露面的神秘男生因債務問題現身，向斌哥求助，並在半推半就下加入理髮廳工作。然而，他背後似乎隱藏著與這座老屋邨密不可分的身世之謎。

📺 第2集：撕開恩愛假面，重拾昔日的痛

斌哥與斌嫂走進律師樓準備為婚姻畫上句號，怎料落筆前夕卻雙雙落淚。Windy與晨仔此時終於得知父母決定離婚的導火線，竟然源於多年前的一場背叛。兩夫妻在街坊面前繼續假裝恩愛，讓看不下去的Windy痛罵他們「逃避問題最可恥」！在子女的刺激下，兩人終於硬著頭皮踏入婚姻諮詢室，首次向對方敞開心扉，並嘗試透過重新約會來找回戀愛感覺。然而，正當關係看似現出曙光時，他們才驚覺那道多年前留下的傷口，依然一碰就痛。

📺 第3集：彩虹邨清拆令，拆散溫馨家庭

斌哥與斌嫂重修舊好的嘗試宣告失敗，傷心的斌嫂決定主動搬走。與此同時，邨內另一個模範家庭也掀起波瀾。獨力撫養三名子女的蘭姐（吳浣儀 飾），最大的願望只是中秋節一家人整整齊齊吃飯。然而，三兄妹卻因清拆後的公屋去向各懷鬼胎：小弟家齊（梁業 飾）因被女友Caca（樊沛珈 飾）逼婚，密謀利用公屋名額換居屋，結果被一直默默為家庭付出的二姐Alice（周家怡 飾）揭穿。兩人在大街大巷爭吵的畫面更被拍下登上新聞，淪為街坊笑柄！此時，看似回來主持大局的大哥Benson（強尼 飾）出面訓斥弟妹，但他背後其實有著更深的盤算。

📺 第4集：為爭家產決裂，虛擬影片驚嚇母親

Benson、Alice與家齊為了利益徹底撕破臉，堅持爭奪母親的家產。蘭姐夾在中間，只能自我安慰「一家人吵完就沒事」，豈料在彩虹邨的最後一個中秋夜，竟沒有一個子女願意回家，令她傷心欲絕。Alice要求兩兄弟歸還多年來的家用，導致Benson陷入財困，家齊更因此變回窮光蛋而被女友狠甩。雙重打擊下的家齊大發酒瘋，與兄姐爆發激烈的肢體衝突！同一時間，蘭姐在手機收到一段「三子女持刀瘋狂互劈、血流披面」的影片，救子心切的她並不知道這只是網民惡作劇的AI合成影片，當場嚇得昏厥過去。

📺 第5集：姐妹夢想基地，淪為友誼決裂戰場

Windy、Sunnie（何洛瑤 飾）與Moon（葛綽瑤 飾）自小立下「一起衝出彩虹邨」的約定。Sunnie在工廈租下工作室並親手裝修，滿心期待與好姊妹共築夢想基地，卻不知道另外兩人早已變心，Windy渴望與男友同居，Moon則想省錢出國遊學，只剩Sunnie一人死守當年的承諾。Sunnie頻頻被放飛機，隨後更發現Windy私自帶男友上工作室親熱，姊妹關係暗潮洶湧。最終，因為Moon一時疏忽導致工作室嚴重水浸，徹底引爆了積壓已久的怨氣！三人在廢墟般的空間互相指責，越說越狠，最終宣告友情決裂，從此不相往來。

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