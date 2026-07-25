Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「未來百億新抱」胡美貽晒性感泳照 好身材徹底曝光 與謝玲玲兒子林孝賢拍拖已見家長

影視圈
更新時間：19:00 2026-07-25 HKT
發佈時間：19:00 2026-07-25 HKT

前港姐胡美貽近年憑節目《港女野人》，以性感形象入屋，不過更引人關注的是她與名媛謝玲玲兒子林孝賢的戀情。胡美貽對待感情事較為低調，但在晒性感照方面則向來毫不吝惜！熱愛陽光與海灘的胡美貽，近日趁著炎炎夏日，飛往希臘的伯羅奔尼撒半島（Peloponnese）馬尼地區（Mani），該處的利梅尼村（Limeni）以其清澈的翡翠色海水而聞名。胡美貽享受難得假期，並在社交平台分享旅遊靚相，大派福利。

胡美貽鮮橙色比堅尼養眼

胡美貽昨日（24日）在IG分享旅遊照，有不少風景及睇日落的照片，最吸睛的莫過於胡美貽身穿鮮橙色比堅尼的水著靚相。照片中的胡美貽在遊艇上大晒健康小麥色肌膚及弗爆身材，腹部線條結實，展現零贅肉的完美體態。胡美貽對著鏡頭單眼甜笑，充滿陽光氣息，讓網民大飽眼福。不少網民睇到胡美貽的水著靚相留言激讚：「好靚，健康」、「泳衣永久漂亮」、「人靚景靚」、「好身材靚女」、「咁耐冇post，愈來愈靚，愈來愈fit」，可見胡美貽的魅力。

相關閱讀：正義女神｜陳若思拍殺貓戲怕被千夫所指 孖廖慧儀齊扮傻避談胡美貽男友林孝賢

胡美貽獲有米父親打本創業

32歲的胡美貽於2017年參選香港小姐入行，雖然落選，但憑藉出眾外貌和身材，成功簽約TVB。據指胡美貽家境富裕，加入娛樂圈後，仍積極發展個人事業，有傳獲父親打本百萬創業，開設多間手搖飲品店、榴槤甜品店。在感情生活方面，胡美貽較為低調，於2024年爆出與名媛謝玲玲兒子林孝賢相戀，曾曝光在疑是男方市值4億的九龍塘獨立屋開生日派對，有指二人感情穩定，胡美貽有望嫁入豪門做百億新抱。

相關閱讀：TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
颱風紅霞︱八號風球機會有幾大？ 天文台料明早惠州至汕尾一帶登陸 最近香港東北100公里左右掠過
颱風紅霞︱八號風球機會有幾大？ 天文台料明早惠州至汕尾一帶登陸 最近香港東北100公里左右掠過
社會
5小時前
颱風紅霞．持續更新︱天文台今晚10時10分改發8號烈風或暴風信號
00:48
颱風紅霞．持續更新︱天文台今晚10時10分改發8號烈風或暴風信號
社會
32分鐘前
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
13小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
颱風紅霞‧交通消息｜機管局：至下午4時50分 共取消29班離港及20班抵港航班 126班離港及112班抵港航班延誤
社會
1小時前
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
影視圈
10小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
颱風紅霞‧有片｜長沙灣地盤巨型棚架塌下 傷亡未知
00:59
颱風紅霞‧有片｜長沙灣地盤巨型棚架塌下 幸無人傷
突發
2小時前
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕
影視圈
2小時前
學術期刊《科學》揭6歲女童接受基因編輯試驗後死亡事件。iStock示意圖
《科學》揭6歲女童接受基因編輯試驗後死亡 上海涉事醫學院：調查中
即時中國
23小時前
觀塘工廈$42家常菜放題！無限時、免加一任食12道餸 網民大讚：食得舒服唔使爭
觀塘工廈$42家常菜放題！無限時、免加一任食12道餸 網民大讚：食得舒服唔使爭
飲食
9小時前