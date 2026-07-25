「未來百億新抱」胡美貽晒性感泳照 好身材徹底曝光 與謝玲玲兒子林孝賢拍拖已見家長

前港姐胡美貽近年憑節目《港女野人》，以性感形象入屋，不過更引人關注的是她與名媛謝玲玲兒子林孝賢的戀情。胡美貽對待感情事較為低調，但在晒性感照方面則向來毫不吝惜！熱愛陽光與海灘的胡美貽，近日趁著炎炎夏日，飛往希臘的伯羅奔尼撒半島（Peloponnese）馬尼地區（Mani），該處的利梅尼村（Limeni）以其清澈的翡翠色海水而聞名。胡美貽享受難得假期，並在社交平台分享旅遊靚相，大派福利。

胡美貽鮮橙色比堅尼養眼

胡美貽昨日（24日）在IG分享旅遊照，有不少風景及睇日落的照片，最吸睛的莫過於胡美貽身穿鮮橙色比堅尼的水著靚相。照片中的胡美貽在遊艇上大晒健康小麥色肌膚及弗爆身材，腹部線條結實，展現零贅肉的完美體態。胡美貽對著鏡頭單眼甜笑，充滿陽光氣息，讓網民大飽眼福。不少網民睇到胡美貽的水著靚相留言激讚：「好靚，健康」、「泳衣永久漂亮」、「人靚景靚」、「好身材靚女」、「咁耐冇post，愈來愈靚，愈來愈fit」，可見胡美貽的魅力。

相關閱讀：正義女神｜陳若思拍殺貓戲怕被千夫所指 孖廖慧儀齊扮傻避談胡美貽男友林孝賢

胡美貽獲有米父親打本創業

32歲的胡美貽於2017年參選香港小姐入行，雖然落選，但憑藉出眾外貌和身材，成功簽約TVB。據指胡美貽家境富裕，加入娛樂圈後，仍積極發展個人事業，有傳獲父親打本百萬創業，開設多間手搖飲品店、榴槤甜品店。在感情生活方面，胡美貽較為低調，於2024年爆出與名媛謝玲玲兒子林孝賢相戀，曾曝光在疑是男方市值4億的九龍塘獨立屋開生日派對，有指二人感情穩定，胡美貽有望嫁入豪門做百億新抱。

相關閱讀：TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱