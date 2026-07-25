柯煒林演舞台劇《尼斯湖水怪》會量力而行 赴蘇格蘭高地旅行買禮物送給觀眾 再次失影帝輸給劉冠廷：心悅誠服

柯煒林主演的電影《大濛》在《第28屆台北電影節頒獎典禮》上，角逐最佳男主角獎，可惜柯煒林再次失落獎項，但電影《大濛》則奪得最佳劇情長片、最佳編劇、最佳原創電影歌曲、最佳美術設計及最佳造型設計，共5項大獎。最佳男主角獎則由主演電影《雙囍》的劉冠廷奪得。

柯煒林已「大個仔」

今日（25日）柯煒林、梁仲恆、鄧濤及黎濟銘到又一城出席舞台劇《尼斯湖水怪》記者招待會。對於再次敗於劉冠廷，柯煒林坦言：「輸給他兩次，兩次都心悅誠服，他是一位可敬的演員，自己當然會消化一下，都會嬲一下，但我已經大個仔，嬲兩下便算、嬲兩天便原諒了，（真的想與他合作嗎？）真心想與他合作，不過，輸了之後有兩日不想與他合作，第3日我便想與他合作，可以直接與他鬥戲，但可能連提名也沒有，哈哈！」他續指，現在開戲難，所以每一次有機會開戲時，就要好好去面對角色，他說：「相信我們一代演員正面對的困境其實差不多，但比起以前更考驗自己的韌性，我覺得這方面大家做得不錯。」

柯煒林每次檢驗報告好靚仔

由於他一直面對肺腺癌，問到這次接演舞台劇能否承受演出的壓力？柯煒林覺得10場演出對他來說沒問題，因為眨眼間過了一年時間，還記得去年這個時候知道有這個病，經歷一年大小事，大家也見證到他的變化，更表示，其實病發後他也沒有正式去休息，在完成舞台劇《笨蕉大劇院》後，他便隨即投入了多項電影宣傳活動、出席頒獎典禮及品牌活動，跟過往一樣繼續生活，直到早前他才真正抽空放假去之旅。他說：「希望說給人家知道，我有能力生活下去，健康情況會量力而行，我不會推自己去極限，也有定期六至八星期見醫生、檢查及覆診，（醫生可有要求你不要太辛苦？）醫生建議我將自己當作長期病患看待，身心健康最重要，一年前不敢坦然去講這件事，現在已經可以暢所欲言，亦已經記不起已經一年，越來越融入自己的生活。」他表示，現在配合適量運動、健康飲食及飲暖水，煙也戒掉了一年，每次檢驗出來的報告也很「靚仔」。

柯煒林與觀眾小小約定

早前終於有12日假期，柯煒林得知要參演舞台劇《尼斯湖水怪》，便飛往蘇格蘭高地旅行，在尼斯湖幾天，他更特別買了禮物，將會在舞台劇每晚演出時，送給當晚的一位觀眾，但他仍未想出觀眾獲獎的方式，問到若加場有否買了足夠的禮物？他表示，準備了親手製作的小手作。並說：「每晚送給一位觀眾，算是我跟他小小的約定。」