香港小姐2026丨1號袁絲珩為主題樂園演員 浸大學霸擁豐富幕前經驗 曾奪世界華人美后季軍

全城矚目的TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》決賽將於8月30日隆重舉行，今年大會以「敢 · 至完美」為主題。12位候選佳麗正積極備戰決賽，名單包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）以及12號湯家琳（Caris）。今屆港姐陣容學霸雲集，超過半數為碩士畢業生。在一眾高學歷佳麗中，1號袁絲珩憑藉極度隨性的姿態成功突圍而出，成為今屆被網民熱捧的佳麗之一。

香港小姐2026丨1號袁絲珩浸大畢業 擁豐富演出經驗

報稱是主題樂園演員的1號袁絲珩，為香港浸會大學傳理學學士畢業。1號袁絲珩不單擁有高學歷，更是一名擁有多重身分的斜槓族，擁有極為豐富的幕前演出經驗，涉獵範疇包括活動司儀、舞台劇演員及網店模特兒。豐富經驗令1號袁絲珩有別於傳統選美佳麗的拘謹，1號袁絲珩表現出極度隨性自然的態度，充滿個人特色與親和力。有網民大膽預測，指1號袁絲珩不但極有機會奪得友誼小姐，甚至有望打破歷年友誼小姐難入三甲的魔咒，強勢衝擊三甲寶座。

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香港小姐2026丨1號袁絲珩曾奪《世界華人美后2026》季軍

在參選香港小姐前，1號袁絲珩曾參加在吉隆坡舉行的《世界華人美后2026》並成功奪得季軍。1號袁絲珩當時表示，作為土生土長的香港人，1號袁絲珩始終覺得自己有責任守護中華文化。1號袁絲珩認為香港的中西合璧能成為一座橋樑，讓世界看見中華文化，將傳承延續下去。1號袁絲珩感恩在該次選拔中收穫了難忘的成長經歷，遇見了更堅定的自己。

香港小姐2026丨1號袁絲珩撞樣19年港姐亞軍王菲

1號袁絲珩返港後繼續提昇自己並轉戰香港小姐。在首輪面試上，1號袁絲珩的主題樂園演員身份已經令人大感好奇，接著1號袁絲珩更因撞樣2019年港姐亞軍王菲而被封為「翻版王菲」。這稱號無損網民對1號袁絲珩的評價，不少留言力撐1號袁絲珩並非倒模出來的佳麗。1號袁絲珩笑言覺得自己的鼻子與王菲相似，對於被指是「翻版王菲」感到開心，並希望自己能像王菲當年一樣獲得好成績。1號袁絲珩強調參選香港小姐是因為已經表演多年，期望能在這盛大舞台上繼續展現自我。

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