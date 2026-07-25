「一蚊Joe」游莨維工作態度遭公審？重溫四大爭議 曾直播生仔、寸港聞記者成熱話

憑《一擲千金》入行、前TVB《東張西望》主持「一蚊Joe」游莨維，近日捲入工作態度爭議，被網民在Threads炮轟，大數「懶理司儀稿」、「坐埋一邊煲劇」、「遲到一小時」三宗罪。而一蚊Joe在IG貼出工作流程表（Rundown）企圖以證清白，但反擊舉動遭網民恥笑唔識睇通告時間。而入行踏入20年的游莨維，過往曾發生過不少「惹火」是非，引起迴響。

一蚊Joe游莨維曾捲偏頗報道

2006年入行的一蚊Joe游莨維，多年來發展平平，但惹出的爭議卻從未停過。早於2013年4月在節目《東張西望》中，訪問有關葵涌貨櫃碼頭的工潮時，引發報道偏頗的爭議。相隔多年「一蚊Joe」游莨維解釋：「當時我哋只被安排訪問碼頭管理層，我都好奇怪點解冇採訪工人嗰一方？係咪應該訪問曬兩邊？就出了個 post『身在曹營心在漢』，公司當時都要平息返風波，唱反調就混淆視聽。如果當時企同一條船，風口就唔喺我度。」

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一蚊Joe游莨維曾捲偏頗報道

到2017年，一蚊Joe與當結婚三年的圈外太太Clara近來第一胎出世，游莨維曾在公司平台開直播，全程直擊愛妻在產房誕下兒子的經過，當時被網民批評極度浮誇、譁眾取寵，完全不尊重太太。一蚊Joe其後認衰：「當時公司直播平台launch，喺度諗係咪要有啲noise，結果就畀人話譁眾取寵，想講聲唔好意思，太太本身都唔贊成。」Clara於2020年再為游莨維誕下一女。

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一蚊Joe游莨維曾捲偏頗報道

一蚊Joe游莨維於2020年曾被爆無視防疫限聚令，當時政府實施「限聚令」，禁止多於4人在公眾地方聚集，而食肆亦限制每張枱最多可坐4人。一蚊Joe卻與7、8名《東張西望》工作人員到九龍城的食肆違規聚餐，由最初分枱坐，變成5個人圍埋飲酒猜枚，一蚊Joe事後承認疏忽及認錯。

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一蚊Joe游莨維曾捲偏頗報道

而在2022年一次採訪中環槍擊案時，一蚊Joe游莨維硬闖槍擊案封鎖線，有指當時連累全行港聞記者被趕走。一蚊Joe事後在網上發文暗嘲港聞記者，並貼出多張現場採訪的照片寫道：「MJ我雖然唔係 #港聞記者，但係2010年我採訪 #馬尼拉人質事件 嘅時候，你畢業未呀，港聞記者？」鬧出風波，最終要刪帖文道歉。一蚊Joe離巢後曾為事件再度道歉：「呢單嘢我真係處理不當！最唔啱係『恃老賣老』。」一蚊Joe又指自己主持《東張西望》時受盡冷言冷語。

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一蚊Joe游莨維曾捲偏頗報道

一蚊Joe游莨維去年宣布離巢工作18年的TVB，受訪時爆料指公司在2022年談續約時，開出「人工減半」的條件，令他心淡。一蚊Joe又公開感謝任職投資銀行的太太，自爆過去4年其實都在「食軟飯」，家中的重大開支全靠老婆支撐。游莨維為鋪後路，離開電視台前已考保險、地產、保安及地盤「四大牌照」，並轉戰商演司儀界搵出路。