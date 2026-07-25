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大S遺產分配進度曝光？傳逾1億港元豪宅已完成過戶 具俊曄與徐熙媛兩子女攤分

影視圈
更新時間：15:30 2026-07-25 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-25 HKT

台灣已故女星「大S」徐熙媛於去年2月在日本離世，遺下一對年幼子女，其遺產分配與名下豪宅歸屬，一直成外界關注的焦點。據台媒最新報道，大S徐熙媛的遺產繼承傳有新進展，據指最新地籍資料顯示，大S生前居住位於台北市信義區、市值達4.6億新台幣（約1.11億港元）的豪宅，已於7月22日正式完成繼承登記手續，由丈夫具俊曄及前夫汪小菲的一對仔女共同持有。

大S徐熙媛10年前置業

大S名下位於信義區的百坪豪宅，據指是徐熙媛在2016年10月豪擲約3.62億新台幣（約8,775萬港元），購入「台北信義」的頂樓戶，權狀坪數約236.6坪（約8,418平方呎）。當年大S支付約1.4億新台幣（約3,393萬港元）的首期，剩餘的2.22億新台幣（約5,332萬港元）則向銀行申請貸款。

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大S徐熙媛供款9年物業升值

報道中又提到，若以20年期、供款2.8%的利率估算，每月的房貸支出高達119萬新台幣（約28.8萬港元）。以大S購入時間計算，已供款長達9年，累積繳付的房貸加上首期，已投入大約2.6億新台幣（約6,302萬港元），隨住豪宅物業升值，如今市值估計約達到4.6億新台幣（約1.11億港元）。

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大S徐熙媛遺產業權分配

報道中同時提到，針對大S徐熙媛的豪宅產權分配，丈夫具俊曄及前夫汪小菲的大女玥兒、細仔箖箖，三人將各自持有三分之一的產權，但由於大S的一對仔女尚未成年，二人實際上的相關遺產登記及後續財產管理，將交由法定代理人、親生父親汪小菲代為辦理。律師亦指出，如今豪宅已順利完成繼承過戶問題，代表最棘手的遺產稅相關程序，應該已順利繳清。

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具俊曄汪小菲清點寓所財物

至於大S的其餘遺產包括存款、股票、海外資產、演藝著作權收益、其他投資股權，在扣除免稅額、未繳清房貸等相關扣除額後，整體的課稅淨額，外界估算極有可能突破2,000萬新台幣（約484萬港元）遺產稅。此外，有傳是大S的親友透露，徐熙媛離世後為免出現爭議，屋內的所有財物已經由具俊曄及汪小菲在雙方各自委任的律師共同進行清點，並將物品拍照存證，及完成公證程序，而目前屋內所有物品皆維持原狀。

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