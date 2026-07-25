61歲楊玉梅遇孫輩小鮮肉狂追 叫仙女姐姐竟是殺豬盤 開口借30萬即露底：當我待宰的豬

現年61歲的前亞姐楊玉梅保養得宜，樣貌、身材仍似40歲出頭，但多年來保持單身，連入豪門的機會都拒絕。近日楊玉梅拍片自爆遇上近年猖獗的「殺豬盤」愛情騙局，被一名20多歲的「小鮮肉」熱烈追求。楊玉梅在小紅書分享影片，透露於年初時參加聚會，被一名年約20多歲的年輕男子主動搭訕，楊玉梅當時笑指男方：「你20幾歲可以做得我個孫喇」，但男方卻大晒自己的白手興家創業經歷，令楊玉梅覺得對方是個「幾上進的年輕人」，於是便交換聯絡方式。

「小鮮肉」向楊玉梅展開猛烈攻勢

隨後楊玉梅獲「小鮮肉」展開猛烈攻勢，每日早午晚定時發訊息噓寒問暖：「有沒有吃早飯？」、「吃過午飯沒呀？」、「落雨記住著多件衫」，每晚更會甜叫楊玉梅「仙女姐姐，你瞓覺未呀？」態度曖昧。同時男方又經常在社交平台發佈朋友圈，分享自己打高爾夫球、四處飛去應酬的「成功人士」生活，藉此包裝自己。

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楊玉梅與「小鮮肉」展開對話維持長達兩個月，男方終於露出真面目。楊玉梅表示有一日收到對方聲稱有個「大項目」，出現資金周轉問題，開口要求楊玉梅投資30萬元，更誇下海口承諾「聽日還錢兼畀多五個點（5%利息）」，甚至揚言將錢放在他那邊一個多月就可以「翻一倍」。

楊玉梅反擊愛情騙徒

楊玉梅面對拙劣的騙局，一眼看穿對方的「殺豬盤」套路，在片中霸氣直斥騙徒：「你估我61歲的姐姐傻的嗎？白活了嗎？你當我待宰的豬嗎？」楊玉梅直言騙徒專門向年紀大的單身女性埋手，以為女方「好寂寞、渴望愛情」，而有機會乘虛而入。楊玉梅強調自己生活充實、朋友多兼有工作，根本不會上當。

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不少網民睇片後展開熱烈討論，大讚楊玉梅非常精明，絕對是「人間清醒」的代表：「你好叻，醒目」、「姐姐很美，我覺得真有二十多歲的小伙子喜歡姐姐一點不奇怪」，也有網民建議楊玉梅：「你可以找個四十多到五十的完全OK」。亦有網民認同楊玉梅：「年紀越大越容易遭遇殺豬盤，壞人認為女人年紀越大越好騙錢，其實年紀越大越不好騙」、「殺豬盤都是這個套路，任他噓寒問暖、任他油嘴滑舌，反正就不上他當」等。

楊玉梅甩拖加喪父受打擊

楊玉梅於1990年參加亞姐奪得季軍、兼「最上鏡小姐」及「完美體態」，成三料得主。但入行近40年的楊玉梅，至今仍單身，早年楊玉梅曾提及曾有一段長達13年的感情，年長12歲的男方曾一度患癌，卻在康復後性情大變，並在楊玉梅喪父親當日提出分手。楊玉梅因爸爸離世加上「被分手」，在雙重打擊下患上抑鬱長達兩年，曾出現幻聽萌生輕生念頭。

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