梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程

資深演員梁珊於7月初辭世，享年81歲。梁珊的喪禮於今日（24日）在大圍寶福紀念館設靈，喪禮以簡約莊重的形式進行，靈堂佈置以素雅為主調，顯得格外寧靜高雅。梁珊生前在娛樂圈中人緣甚廣，靈堂兩側及內外擺滿演藝界人士送上的花牌以示悼念，形成一片花牆。

梁珊獲大批圈中人致送花牌哀悼

當中見到梁珊獲不少圈中巨星致送花牌悼念，其中見到成龍、劉德華的花牌寫上「永遠懷念」，而製作人楊紹鴻、劉錫賢、白茵、朱虹、斑斑、苗可秀也有致送花牌。至於郭鋒聯同徐廣林、導演吳錦源、導演楊智謙，梁珊昔日亞視好友黃愛瑤聯同陳欣欣及江美儀，則分別聯名悼念梁珊。

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多間演藝機構悼念梁珊

此外，方平與太太鮑起靜、張崇德夫婦，以及多個與梁珊淵源深厚或曾效力的機構，包括香港演藝人協會、三俠影業、華南電影工作者聯合會及銀都機構等，亦有致送花牌，緬懷梁珊對香港影視界的貢獻。張崇德更到場致祭。

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