Disney+韓劇 殺人者的購物中心2｜李棟旭與金慧峻對抗黑勢力 劇情懶人包、5大看點

殺人者的購物中心2｜由李棟旭、金慧峻以及趙漢善領銜主演的懸疑動作電視劇《殺人者的購物中心2》於7月22日在Disney+播出，講述鄭智安正式接管地下武器商店「協助殺人」，隨後與「死而復生」的叔叔鄭進灣聯手，向國際僱傭兵組織「巴比倫」發起猛烈反擊。下文為您精心整理毛骨悚然的戀愛，即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

角色介紹

必看亮點

鄭智安（金慧埈飾）正式繼承並掌管神祕的地下黑市軍火庫「協助殺人」，原本被認定身亡的叔叔鄭進灣（李棟旭飾）奇蹟現身他假死的真相，以及他消失期間在背後密謀的龐大計畫與不為人知的過去均曝光。兩叔姪主動出擊，正面迎戰重整勢力的全球傭兵組織「巴比倫」。

《殺人者的購物中心2》在Disney+播出。

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鄭進灣（李棟旭 飾）

鄭進灣是「協助殺人」商店的創辦人，他在今季亦解開了假死之謎的原因，是為了潛入巴比倫總部執行祕密任務。

李棟旭飾鄭進灣。

鄭智安（金慧埈 飾）

鄭智安是鄭進灣的姪女，她成為了商店的新任CEO，她從過去被動躲藏的「小白兔」蛻變為成熟的戰略家，不再依靠蠻力。

金慧埈飾鄭智安。

貝爾（趙漢善 飾）

貝爾是鄭進灣一生的宿敵，他對鄭進灣的執著已達瘋狂境界，更將其視為不可磨滅的羞辱。

趙漢善飾貝爾。

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1. 原班人馬強勢回歸

第一季的《殺人者的購物中心》在2024年播出後獲得好收視，網民除了期待第二季的到來外，亦希望見到由原班人馬延續故事。而在第二季中，三位重要主角都是由原班人馬演繹，對於李棟旭、金慧埈，以及趙漢善的集體回歸，粉絲興奮不已！

男女主角續由李棟旭以及金慧峻擔任。

2. 李棟旭為角色增重8公斤

時隔2年再飾演鄭進灣一角，李棟旭在受訪時直言自己做足準備，為了不讓自己看起來「顯老」，他狂灌水抗老，為角色增重8公斤，甚至一天吃5餐，吃到崩潰。李棟旭坦言拍攝《殺人者的購物中心2》前內心十分緊張，但見到熟悉的台前幕後，便感到安心。

李棟旭狀態大勇！

3. 岡田將生、玄理強勢加盟

在第二季中，「巴比倫」加入新血，反派人數驟增，包括由日本男神岡田將生飾演的巴比倫東亞支部共同隊長J，他將與鄭進灣開展日韓男神的生死對決；而在日發展韓星玄理飾演J的姐姐，傭兵隊長Q。玄理為了切合角色形象，特別增重5公斤，並進行高強度武打訓練，相當用心。

岡田將生有份參演。

4. 打鬥場口更過癮

早前一眾演員在出席《殺人者的購物中心2》發布會時，李棟旭直言劇集的動作場面會大增以搶灘。金慧峻亦透露鄭智安與鄭進灣叔姪二人並肩作戰的場面會有大篇幅的描述，絕對有睇頭。除此之外，李棟旭在拍攝中面對大量的武打場口，都幾乎親自上陣，包括槍戰、赤手空拳的肉搏戰還是吊鋼絲的高難度動作都絕不假手於人。

打鬥場面有睇頭！

5. 李棟旭對劇集質量有信心

在發布會中被問到在面對同題材劇集如《鐵拳教育》，以及《金特務：本色回歸》口碑好、競爭激烈的局面會否擔憂時，李棟旭直言未見擔憂，反而認為市場百花齊放屬好現象，形容情況如同食肆聚集於同一條街，生意反而更旺。他又指團隊早在首季播畢後隨即籌備續集，製作時間已逾2年，絕非單純跟風之作。

李棟旭對劇集大有信心！

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