Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁珊設靈丨靈堂淡雅紫玫瑰圍繞遺照露親切笑容 設大電視播生前花絮重溫半生演藝路

影視圈
更新時間：17:04 2026-07-24 HKT
發佈時間：17:04 2026-07-24 HKT

曾經在電影《精裝追女仔》中飾演張敏媽媽「刁太」的資深演員梁珊在7月1日因病離世，享年81歲。梁珊的子女今日（24日）於大圍寶福紀念館為亡母設靈，翌日早上10時進行辭靈出殯，儀式過後靈柩奉移至和合石火葬場火化。靈堂外擺放一幅梁珊年輕時一幅黑白優雅肖像，寫上「永遠懷念珊姐」。

靈堂佈置以白色和淡紫色為主調，氣氛肅穆典雅，正橫匾寫有「永遠懷念」四個大字，梁珊的遺照由淡紫色的玫瑰圍繞，相中梁珊身穿白色西裝外套，面露親切笑容；兩側各有一台電視機，分別播放梁珊生前訪問片段及數百張橫跨幾十年的演出花絮、劇照及家庭生活照。靈堂中間擺放了一對仔女的心形花牌，分別寫上：「親愛的媽媽 永遠懷念」、「親愛的媽媽 永念親恩」。

相關閱讀：「御用惡女」梁珊7.24寶福紀念館設靈翌日出殯 子女發訃聞公布喪禮安排並稱永遠懷念

 梁珊初出道曾拍過不少國語電影，後來加入電視圈，先後效力過TVB及亞視。梁珊的電影代表作就一定要數到《精裝追女仔》中，飾演張敏媽媽「刁太」，以及在《富貴逼人》飾演電視台高層「呂魔頭」，她將惡女功力發揮得淋漓盡致。但梁珊在90年代拍完亞視劇集《呆佬賀壽》後便減產，之後只以客串性質參演影視作品，1999年她到加拿大生活，外界都以為她再沒有演戲的意慾而息影。後來梁珊回流香港，她曾表示自己從未退出幕前：「我都覺得好奇怪，咁我心諗……哦……我都唔係呢個時代嘅人，或者我落後，追唔上呢個時代，唔知點解冇人搵。」梁珊多年來都少談感情事，但原來她早已有另一半：「呢啲係我嘅私人事，所以我盡量都唔講，因為對於我嘅工作同你哋認識我都係冇影響，你哋都唔需要知，只係八卦新聞啫。」

相關閱讀：梁珊離世丨前TVB御用惡女感情生活神秘 保密老公身份 拒揭私事：你哋唔需要知

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
妻子出軌移英港人 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同婚姻背叛有關｜Juicy叮
移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同背叛有關｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
01:20
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
突發
2小時前
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
影視圈
7小時前
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
01:04
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
影視圈
17小時前
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
影視圈
6小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
01:37
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
2026-07-23 16:57 HKT
熱帶氣旋紅霞情況持續更新。
熱帶氣旋紅霞‧持續更新︱晚上8時40分發出一號戒備信號 考慮周六改發更高信號
社會
5小時前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
生活百科
2026-07-23 14:55 HKT
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
突發
16小時前
「姐姐」下周入屋 新手僱主急問注意事項 過來人傳授9大「收服」外傭秘笈 倡一招定下「紅線規矩」｜Juicy叮
「姐姐」下周入屋 新手僱主急問注意事項 過來人傳授9大「收服」外傭秘笈 倡一招定下「紅線規矩」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前