梁珊設靈丨靈堂淡雅紫玫瑰圍繞遺照露親切笑容 設大電視播生前花絮重溫半生演藝路

曾經在電影《精裝追女仔》中飾演張敏媽媽「刁太」的資深演員梁珊在7月1日因病離世，享年81歲。梁珊的子女今日（24日）於大圍寶福紀念館為亡母設靈，翌日早上10時進行辭靈出殯，儀式過後靈柩奉移至和合石火葬場火化。靈堂外擺放一幅梁珊年輕時一幅黑白優雅肖像，寫上「永遠懷念珊姐」。

靈堂佈置以白色和淡紫色為主調，氣氛肅穆典雅，正橫匾寫有「永遠懷念」四個大字，梁珊的遺照由淡紫色的玫瑰圍繞，相中梁珊身穿白色西裝外套，面露親切笑容；兩側各有一台電視機，分別播放梁珊生前訪問片段及數百張橫跨幾十年的演出花絮、劇照及家庭生活照。靈堂中間擺放了一對仔女的心形花牌，分別寫上：「親愛的媽媽 永遠懷念」、「親愛的媽媽 永念親恩」。

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梁珊初出道曾拍過不少國語電影，後來加入電視圈，先後效力過TVB及亞視。梁珊的電影代表作就一定要數到《精裝追女仔》中，飾演張敏媽媽「刁太」，以及在《富貴逼人》飾演電視台高層「呂魔頭」，她將惡女功力發揮得淋漓盡致。但梁珊在90年代拍完亞視劇集《呆佬賀壽》後便減產，之後只以客串性質參演影視作品，1999年她到加拿大生活，外界都以為她再沒有演戲的意慾而息影。後來梁珊回流香港，她曾表示自己從未退出幕前：「我都覺得好奇怪，咁我心諗……哦……我都唔係呢個時代嘅人，或者我落後，追唔上呢個時代，唔知點解冇人搵。」梁珊多年來都少談感情事，但原來她早已有另一半：「呢啲係我嘅私人事，所以我盡量都唔講，因為對於我嘅工作同你哋認識我都係冇影響，你哋都唔需要知，只係八卦新聞啫。」

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