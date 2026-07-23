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趣里在老公被揭偷食人妻後首露面 帶笑宣傳網民唔收貨

影視圈
更新時間：19:14 2026-07-23 HKT
發佈時間：19:14 2026-07-23 HKT

日本女演員趣里的丈夫、前BE:FIRST成員三山凌輝，昨日遭爆料與舞台劇拍檔花乃瑪利亞出軌。趣里今日如常現身宣傳主演新劇《大空港GATE 24》，展現堅強一面。據指三山與花乃於音樂劇《愛的迫降》合演期間，於本月13日休演日被拍到一同前往新宿高級酒店密會，其後更多次相約爆出軌。三山的經理人公司其後發聲明，承認有關行為「屬不恰當之判斷」。

趣里被指強顏歡笑

趣里今晨已一連現身電視台3個晨間節目宣傳新劇，下午再與男主角真榮田鄉敦、板垣李光人及松雪泰子一同出席試映及記者會，未見迴避公開活動。趣里全程未見異樣，帶笑應對。網民紛紛留言關注趣里心情，稱其「明知內情仍要強顏歡笑面對傳媒，實在辛苦」。由於劇集講述空港「GATE 24」職員憑觀察力洞悉人與物之違和感，記者會亦以此為題，邀請演員分享「現場中發現拍檔意外一面」之趣事。趣里笑言真榮田鄉敦平日形象俐落型格，惟片場中卻展現孩子氣一面，「肚餓就會直接講肚餓，眼瞓就即刻瞓着」，形容對方「就似個大Baby」，惹得真榮田自嘲「不就是BB嗎」，惹得全場大笑，更直言一直隨心所欲地生活。

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