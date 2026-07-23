林雅詩英國回流搵工慘遭壓價兼性騷擾 堅持：只想做正經工作 62歲劉錫明獲網民讚回春

林雅詩（Grace）、劉錫明、劉子儀（可人Kelly）等今日出席《Lollipoppi x Honey Punch 香港動漫電玩節》傳媒優先預覽日，林雅詩獲得高大男性友人陪伴到場。林雅詩對於早前在社交網大呻回流返港搵食甚艱難，網上更被人性騷擾。她坦言經歷好多，除了家事外，工作及跟前夫有爭拗而導致情緒不穩，又指網上有人以工作為名聯絡，原來相約飯局，但可能以形象問題，不過自己只是想做正經工作：「我畀自己閉關5日，都有睇心理醫生，心情舒緩返，多謝啲朋友陪我渡過。」

林雅詩唔想低價接Job搞爛市

曾情緒不穩自殘的她，問到今次因此而看不開自殘？她說：「個天好錫我，帶我唔走！」她又指現時為內地平台做直播，以及一間私人機構兼職公關工作。問到收入能否維持生活？她說：「爭少少啦！依家好多工作被壓價，我唔想太低價接工作搞爛個市。」

林雅詩獲「護花使者」同行擋駕防抽水

談問到跟同行的男性友人關係，林雅詩指對方是「護花使者」，皆因避免出外工作遇上被「抽水」情況，所以有位男士同行可以幫手擋駕。提到在英國求學的兒子，林雅詩表示兒子現時就讀大學二年級，畢業後會否回港發展視乎兒子的意願，因為學費貴，自己要努力工作賺錢。

62歲劉錫明稍後會在內地開個唱

同場出席的劉錫明，表示早前拍了內地劇集，稍後會在內地開個人演唱會，現時開設工作室接洽工作，不過自己也不時返港，早前更亮相梁思浩主持的節目，但每次回港尤其會探望媽媽。

劉錫明女兒遺傳演藝興趣台灣拍劇

談到可會拍港劇，他表示視乎機會，因為沒有香港演藝製作人聯絡。提到獨生女劉安晴進軍演藝界，他指女兒可能遺傳了自己的演戲及唱歌興趣，現時在台灣拍劇，女兒亦會擔任其演唱會嘉賓，如果有機會的話不介意父女檔合作。問到可有跟女兒分享在娛樂圈工作經驗？他說「有提醒她做人要好，唔好太花巧、踏實做人。最記得關海山（蝦叔）講過一句『學做戲先要學做人』。」至於會否跟女兒分享抗壓能力，他指做人行得正、企得正，別人怎樣說也不用放心上，只要做好自己的事情便可。

劉錫明否認網民讚回春

對於現年62歲的劉錫明被網民讚他樣貌回春，他聞言即謂：「點會？無可能。不過我都有做運動、食量少啲，同埋有食營養品。」