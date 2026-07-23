任達華女兒任晴佳一級榮譽畢業 低胸晚裝展超模氣場 父母赴英見證囡囡戴四方帽

影帝任達華與名模琦琦的21歲女兒任晴佳（Ella），昨日（22日）在社交平台宣布已於世界頂尖學府倫敦政治經濟學院畢業，並以一級榮譽的優異成績完成學位。任晴佳分享了多張在校園內拍攝的畢業照，照片中可見任達華與琦琦均親身飛往倫敦出席女兒的畢業典禮。其中一張照片顯示，任晴佳更榮獲「霍布豪斯紀念獎」（Hobhouse Memorial Prize），該獎項用以表揚其畢業論文為年度最佳社會學論文，網民紛紛封任晴佳為「學霸女神」。

任達華夫婦赴倫敦賀任晴佳畢業

在畢業典禮上，任晴佳身穿傳統的黑色畢業袍與四方帽，內裡搭配的紫色晚裝尤為矚目。她在社交平台的貼文中明確標示，該套晚裝是出自她本人親自設計。從照片觀察，這套紫色晚裝為無肩帶的修身長裙，採用了具光澤的絲緞質料，並配有一條從背後延伸的同色系長披肩，搭配金色高跟鞋與十字架頸鏈。陪同出席的父親任達華穿著全套黑色西裝，配以白色襯衫、深色領帶和太陽眼鏡；母親琦琦同樣以一身黑色西裝套裝搭配白色襯衫，一家人在畢業照中也展現出時裝品味。

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任晴佳一級榮譽畢業論文獲獎

任晴佳在社交平台詳細分享了她的畢業感言，她興奮表示自己是一級榮譽畢業生，並感恩這趟旅程。她坦言從第一天起便熱愛學習，能在夢想的學校畢業是一次不可思議的經歷。她進一步闡述自己對學習的看法，強調知識就是一切，它會驅使人不斷挑戰自我，雖然過程並不容易，但絕對值得，因為持續學習正是生命的美好之處之一，她更表示很高興能和最愛的人們一起畢業，祝未來生活更加精彩。

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