任達華當街攬21歲女兒任晴佳甜蜜似情侶 網民錯重點斥疑似亂過馬路惹熱議

影帝任達華與名模太太琦琦的女兒任晴佳（Ella）已經21歲，樣貌標緻兼擁有一雙長腿，完美遺傳父母的優良基因，被外界譽為「最美星二代」。近日有網民在街頭遇見任達華與女兒任晴佳，兩父女的互動表現親暱，被網民笑指「似情侶多過父女」，不過任達華兩父女因為過馬路的方式，惹起網上熱話。

任達華任晴佳現身鬧市

網民近日在小紅書分享一條影片，當日見到任達華與女兒任晴佳現身鬧市，任達華打扮休閒年輕，與女兒任晴佳同樣穿T恤戴鴨舌帽，二人因身形高大加上氣質出眾，在人群中極為搶眼。影片中見到任達華兩父女感情極佳，過馬路時拖到實外，又見到任達華行行下緊緊攬實女兒纖腰。兩父女邊行邊傾，似乎有講不完的話題，畫面充滿父愛。

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有網民忍留言指任達華是「廿四孝好爸爸」，更有人笑言單看兩人的背影及身高相當合襯，加上任達華保養得宜，完全看不出現場年過70歲，單看背面令人誤會是一對熱戀中的情侶：「女兒不小了！還拖手攬腰！父女之間這個禮節應該有點過了！」、「父女搞的跟情人一樣」、「還以為是他老婆，都沒仔細看女生多年輕」等。

任達華父女疑違規過馬路

此外，任達華的「街頭父女情」亦引來部分網民錯重點。有網民仔細觀察後，懷疑任達華與女兒任晴佳過馬路的位置，並非正式的行人過路處或斑馬線，質疑兩父女為貪一時之便而「亂過馬路」。影片中見到二人見到有車駛近，一度向後移步，然後再從兩車之間走過。

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