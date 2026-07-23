路蘭力壓群雄登《Vulture》最具影響力導演榜首 奉俊昊名列第15成亞裔之冠

美國娛樂新聞網站《vulture》近日公布荷里活百大最具影響力導演名單，英國導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）力壓群雄，登上榜首。該名單由《vulture》資深撰稿人Nate Jones歷時數月，訪問多名經理人、行政人員、監製、公關及傳媒人後編製而成，並以作品一致性、票房號召力、創作自主權、聲望、口碑及發展潛力6大標準評核導演實力。

保羅湯瑪士位列第10位

路蘭憑新作《奧德賽》締造個人生涯最高全球票房開畫成績，加上《蝙蝠俠》系列及《奧本海默》等作品奠定其地位，故獲評為兼具票房與口碑之代表人物。緊隨其後的依次為《黑豹》導演Ryan Coogler、《沙丘瀚戰》系列導演Denis Villeneuve、《Barbie芭比》女導演Greta Gerwig、昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）、名導占士金馬倫（James Cameron）、馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《訪．嚇》佐敦比爾（Jordan Peele）及憑《一戰再戰》贏得今屆奧斯卡金像導演的保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）依次第2至10位。

趙婷佔第46位、李安排名第83位

《上流寄生族》韓國名導奉俊昊打入第15位，成為亞裔導演中排名最高。至於華裔導演方面，出生於北京的奧斯卡導演趙婷位列第46位，其執導作品包括《浪跡天地》及漫威電影《永恆族》。台灣導演李安則排名第83位，以《斷背山》及《少年Pi的奇幻漂流》兩度奪得奧斯卡最佳導演獎聞名於世。以《奇異女俠玩救宇宙》榮獲奧斯卡最佳導演獎的關家永與拍檔Daniel Scheinert，排名第31位；執導《我的超豪男友》及《魔法壞女巫》系列朱浩偉（Jon M. Chu），則位列第37位。至於以《詭屋驚凶實錄》系列聞名之馬來西亞華裔導演溫子仁（James Wan），排名第66位。

《vulture》亦坦言，是次排名反映荷里活現存權力結構，仍以白人男性導演佔多數，女性及有色人種導演要達致同等影響力，所面對之障礙依然較大。