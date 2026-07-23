黃瀅仴少女系比堅尼難掩豐滿上圍 「白無常」浸溫泉晒堅挺蜜桃臀 白滑長腿一覽無遺

24歲的TVB女星黃瀅仴近日在社交平台分享了一系列泳裝照片，展示其身材線條。相中的她身穿一套粉色比堅尼，上身採用深V剪裁與交叉綁帶設計，下身為低腰兩側綁帶款式，高度展現腰部與腹部線條。她另外配上一件同色系的半透明薄紗喇叭袖罩衫，在溫泉浸浴時，濕透的薄紗貼上肌膚，隱約透出雙臂與肩頸線條。在另一組戶外草地照片中，深V比堅尼設計突顯了其豐滿的上圍及纖細腰肢。除此之外，她亦穿起台灣原住民的服飾，躺臥著拍照，大晒其白滑美腿。這組照片是她早前隨攝製隊前往台灣花蓮及台東，拍攝旅遊節目《自然系女子旅行3》的幕後花絮，其大膽的服裝尺度隨即引發網民熱烈討論。

「學霸」黃瀅仴曾跳火辣拉丁舞

除了擁有出眾的外形，黃瀅仴其實是一位畢業於香港大學的畢業生。她於2021年報讀第31期無綫電視藝員訓練班，畢業後隨即加入J2台成為J2ER之一，正式展開演藝生涯。她自小接受演藝訓練，不僅精通鋼琴，更擅長拉丁舞、中國舞及古典舞等多種舞蹈。過去在綜藝節目《全城一叮》中，她與拍檔吳兆麟在舞台上表演拉丁舞，期間完成了高難度的「人肉風火輪」動作，展示了身體柔軟度與舞蹈功底，其舞台表現力獲得觀眾關注。

相關閱讀：自然系女子旅行｜葉靖儀黃瀅仴緊身裝上陣半空食蕉 勒緊火辣身材 林映暉尺度大開講有味笑話

黃瀅仴於靈異節目扮「白無常」上位

入行至今，黃瀅仴積極參與不同類型節目的演出，她曾擔任兒童節目《Hands Up》主持，並在靈異節目《直播靈接觸》中扮演「白無常」一角。在劇集方面，她參與了多部作品的演出，包括在處境劇《愛回家之開心速遞》中，曾分別飾演賈名媛秘書、手搖飲品店員及年輕版譚校長太太等多個綠葉角色。隨後她亦參與了《我推的野男Live》，並拍攝劇集《婚後事》及《金式森林》，在不同作品中累積演藝經驗。

相關閱讀：「白無常」黃瀅仴細碼比堅尼「中門大開」 浸浴晒傲人澎湃上圍 港大學霸曾演《愛回家》