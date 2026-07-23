朱維德喪禮丨晚年入安老院已不認得人 好友爆若非身體限制 朱翁會去盡所有國家

「朱翁」朱維德於7月7日離世，享年95歲，其喪禮於今日（23日）在紅磡萬國殯儀館舉行。網上專頁「朱翁同行」管理員鄺志康，曾為朱翁推出《消失了的……：朱翁香江風物紀行》，今日到場悼念朱翁並發表悼詞。

朱維德因收藏認識「朱翁同行」管理員

鄺志康指朱翁除了是電視工作者，亦曾是一位老師，希望大家記得朱維德的笑聲，以及朱翁朱維德曾做的歷史文化貢獻。鄺志康表示2021年認識朱翁，從他的收藏而認識對方，亦獲朱維德太太信任。

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朱維德晚年不太認得人

談到見證朱翁身體變化？鄺志康指初識時精神不錯，後來大家以電話為主，亦因COVID而少見面。除了出書外，亦曾相約朱維德做口述歷史訪問，但隨著朱翁進入護理安老院而沒有進行，但朱翁亦知道書有出版，但當時朱維德已不太認得人，但相信他會很支持，亦繼承到朱維德的收藏。

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問除了出版外，朱翁可有甚麼想做的事？鄺志康指：「朱翁越難去的地方越想去，若非身體所限可能所有國家都會去，他亦懂得潛水、滑浪風帆、騎馬、滑雪都識。」鄺志康感謝朱翁從不吝嗇分享，是一位和靄可親的長者，感覺被對方視為學生。

朱維德生前提醒開心快樂積極做人

問到靈堂內朱維德的家人情緒，鄺志康指大家都平靜，因為知道朱翁是老人家、享耆壽笑喪離開：「朱翁一直提我們要開心快樂積極做人，他不會想見到我們悲傷，他只是展開一段未知的旅程，我們應該祝福他走得安穩自在，探索他未知的地方。」