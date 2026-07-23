陳欣健罕談桃花勁令老婆張蓉蓉不滿 因往事對婚姻無信心 談警司生涯靠超自然力量破案？

陳欣健（Philip ）曾當過主持、演員、導演、編劇、製片、電影策劃、娛樂公司管理層工作。而在他加入影視圈前是一名警察，他於1965年加入警隊，1975年晉升為刑事偵緝科（CID）警司，成為當時香港最年輕的警司之一，先後參與過不少案件，其中包括寶生銀行挾持人質事件、旺角長城公寓謀殺案和先施大廈兇殺案等，直到1976年毅然辭職離開警隊投身娛樂圈。陳欣健近日接受資深傳媒人查小欣的YouTube頻道《紅查館》的訪問，談到當年放棄位高權重的警隊高層職位毅然投身娛樂圈，陳欣健坦言自己從未刻意追求過非凡成就。此外，他更罕有談及感情生活，認因緋聞多令前影星老婆張蓉蓉不開心。

陳欣健童年家境不佳、學業受挫

陳欣健在節目中分享，童年時因家境不佳、學業受挫而備受打擊，曾是個極度內向且自卑的男孩，直到中學時期進入喇沙書院後，才逐漸找回自信。回望過去，陳欣健笑言一切轉變皆非刻意強求，而是源於他對電影、音樂及大千世界保持著強烈的好奇心。

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陳欣健不覺自己有甚麼成就

陳欣健除了以「傳奇警司」與「金牌司儀」的身分聞名外，年輕時風流倜儻的形象與豐富的緋聞同樣備受大眾關注，他曾被甘國亮爆有多達近30位紅顏知己，陳欣健還坦言因為工作關係而多緋聞，令太太張蓉蓉不開心。想不到出名有女人緣的陳欣健，原來內心一直隱藏住一段刻骨銘心的初戀痛愛。在訪問上，陳欣健表示在19歲當上見習督察時，與細他三年的初戀女友愛得轟烈，甚至已認定對方為終生伴侶。可惜女方母親改嫁並硬生生將兩人拆散。女方臨走前曾向陳欣健許下承諾：「等我21歲返嚟同你結婚！」結果三年後，女方卻在美國嫁給外籍男子：「我後生嗰陣比較上係輕狂啲，我嘅初戀係好大打擊，變咗我開頭一直都係覺得對婚姻，對於男女嗰個長久嘅關係，係冇晒信心。我淨係覺得同時有三個好，穩陣啲。」

情場失意，但仕途反而相當順利，陳欣健在警隊9年間晉升成為警司，他說：「冇諗到，真係唔覺得好威水，但係佢發生喺我身上，我就要去面對之嘛。好似你話發生啲案件，寶生銀行械劫案有人質，TVB要轉播，長城公寓一個好恐怖嘅碎屍案，所有呢啲嘢發生，我喺呢個崗位就面對，總之完成咗個階段，破咗案係開心嘅。但唔覺得有咩，因為出糧就係做呢啲嘢。我又唔覺得係有咩特別，但係你諗返轉頭就話，都叫做開心嘅，因為都係自己嘅努力，同埋係我相信一樣嘢，善惡到頭終有報，呢樣嘢我都信嘅，但係我真係唔覺得有乜嘢成就。」

陳欣健調查過程彷彿有「超自然力量」牽引

陳欣健亦透露當年調查碎屍案時，見到20多歲女死者的家屬認屍，深感痛心和同情，更誓言要將兇徒繩之於法，他更形容憑著對死者的悲憫之心，他親自參與了許多帶隊官本不需要做的常規搜查，調查過程彷彿有「超自然力量」牽引：「好偶然就係畀我喺一個機會度，引領我發現到嗰個最主要嘅證物，就係個死者嘅衣服，同埋佢同嗰個懷疑嘅疑兇嘅照片。我哋先至知原來佢哋呢個人就係疑兇，因為同佢一齊有啲生活照，原來塞喺晒佢嗰個屋企度。嗰個moment係一個整個案件嘅查案嘅一個好重要嘅轉捩點。」陳欣健堅守「人命珍貴」的原則，在警隊生涯中從未開過一槍：「我試過曾經追過一個擺炸彈嘅一個男人，追咗幾條街，佢唔夠我走。我追到佢之後，撳低佢，但係我都唔會開槍，因為我覺得人命好珍貴。你射錯一個人，你會唔會中嗰個人呢？」不過到了1976年，陳欣健放棄警隊的高薪厚職，全身投入娛樂圈。被問到家人有否反對？陳欣健笑言父母向來不干涉他的決定：「我老婆更加唔理，我老婆最緊要係打麻雀，好難問佢㗎嘛，佢基本上係一個幾純樸嘅女仔，唔識得香港個社會，喺上海嚟到呢度，冇幾年就識得我，跟住就大家就同居，跟住就埋單結婚，生埋BB。反而我唔做警察之前，走去問許冠文，佢問過點樣認為我可以做到導演呢？我咪話做導演拍戲就係講故仔啫，我諗我講故仔都幾叻。嘩，我可以整到人笑，整到人喊，我可以嚇到人。佢望住我，你做啦。」

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陳欣健家人愛做娛圈工作：