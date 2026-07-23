前女星張淑儀嫁「最後貴族」後人鄧永鏘 女兒鄧愛嘉晒合照賀弟弟生日 一代女神變銀髮族

前邵氏女星張淑儀在1983年與有「最後貴族」之稱的鄧肇堅長孫鄧永鏘結婚並退出娛樂圈，婚後育有一女一子鄧愛嘉（Victoria）及鄧裕鏗（Edward），一家四口曾有過一段快樂時光，不過這段婚姻最終在1992年離婚收場，回復單身後，張淑儀依然低調生活，鮮有公開露面。

張淑儀成為銀髮族無損外貌

日前鄧愛嘉在IG貼出多張童年照並說：「今天我們要為你慶祝，祝我的弟弟生日快樂！ 能擁有彼此，我們真的很幸運。」已經榮升做婆婆的張淑儀即使已經成為銀髮族，但依然無損外貌，歲月未有留下半點痕跡，與昔日的相片相比，一貫優雅時尚，與鄧愛嘉似姊妹多過母女，令人讚嘆不已。

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張淑儀跟前夫鄧永鏘關係良好

張淑儀在邵氏影視藝員訓練班畢業後，曾在TVB短暫發展，曾參演《唔駛問亞貴》、《光怪陸離》及《七女性》等經典劇集，不過在1983年與已故慈善家鄧肇堅長孫鄧永鏘結婚後便退出娛樂圈，育有一女一子專心相夫教子，可惜這段婚姻最後離婚收場，張淑儀跟前夫關係良好，鄧永鏘病重時，張淑儀都有飛到英國探望和照顧對方，前夫彌留時，張淑儀曾透過兒子鄧裕鏗WhatsApp錄音鼓勵對方：「我仲同佢講，冇事嘅，你起碼仲有五年命，你要頂住！」最後鄧永鏘在兒女及第二任太太Lucy陪伴下，走最後一段路。張淑儀又稱鄧永鏘生前曾叮囑兒子要照顧自己：「我哋傾咗好耐，大家有喊亦有笑，我都有問佢有乜嘢事要處理，喺香港可以做嘅，我都會幫佢完成。」

張淑儀五官非常精緻有神十分吸睛

張淑儀的女兒鄧愛嘉於2014年與外籍男友Christopher Owen結婚並在北京舉辦了盛大婚宴，婚後誕下兒子Rocco，Rocco盡得真傳，五官精緻，外表俊俏又可愛。而兒子鄧裕鏗則在2019年與同性伴侶John Auerbach於意大利結婚，當時全家人均有到場見證。鄧永鏘生前與影后劉嘉玲交情深厚，這份情誼亦延續至下一代，劉嘉玲近年在重要節慶時，不時相約鄧愛嘉和張淑儀一同慶祝，兩家關係十分密切。林建明曾在社交平台分享與米雪和張淑儀的合照，大姐明當時興奮留言說：「第一期邵氏訓練班同學們 ！」。相中見米雪、張淑儀表情多多，笑容滿面，頂著一頭亮眼銀髮的張淑儀，五官仍然非常精緻有神十分吸睛，穿搭品味更是走在時代尖端，渾身散發著新潮氣息，絕對稱得上是名副其實的「凍齡美魔女」。

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