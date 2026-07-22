曾比特拍新歌MV被途人亂入狂讚「你好靚仔」 電梯內幾乎咀嘴竟變搭訕現場

曾比特（Mike）全新廣東作品《你所打的號碼暫時未能接通》正式上架，今次MV找來同公司師妹劉紜蔚（Vivian）擔任女主角，兩人在電梯中有場sweet對手戲，不過拍攝期間被途人亂入，甜蜜戲份頓變笑場。

曾比特被追問「你係咪日本人？」

Mike大爆MV中最難忘的一幕是在電梯內拍攝，劇情講述Vivian要拉Mike到她面前，做出類似快將kiss的動作，怎料其中一take，兩人剛拉在一起時，𨋢門突然應聲打開，𨋢門外站着兩個途人，場面即時尷尬到爆！雖然途人見到他們正在拍攝，但都照行入𨋢中，最搞笑是途人全程冇停過口，其中一人望着Mike猛話：「嘩！你好靚仔喎。係咪日本人呀？呀！你邊樹人呀？你好靚仔喎！」最後原來二人搭錯𨋢，落到最底一層，臨走前還繼續追問：「我唔信，你應該唔係local，你應該係其他國家嘅人，你好靚仔喎！」搞到Mike哭笑不得。

曾比特自嘲爛gag能力退步

而新歌出爐之後，Mike在IG指自己「思考歌詞入邊嘅爛gag嘅能力退步咗」，問他現在思考到嗎？Mike直認「未諗到呀！」不過同事及朋友都給多很多idea，又笑說：「我發覺其實我真係唔係好適合行搞爛gag嘅路線，所以依家決定希望俾自己行番型男路線、靚佬路線。」

曾比特身體狀態未如理想影響產量

新歌是Mike今年第三首的派台作品，此外，今年他又為曾傲棐（Arvin）的《實物落差協會》作曲，問到今次會否有自己的創作推出？Mike說：「今年其實一直有keep住寫歌，keep住pitch吓睇吓可唔可以有自己的作品。不過呢一、兩個月身體狀態未如理想，產量少咗，希望之後調理好啲，就可以追多啲自己寫嘅歌。今年其中有一首係co-write嘅填詞同作曲，已經準備好去錄，希望之後會有一個完全自己嘅作品出到嚟。」