陳卓賢啟德個唱明晚開鑼 9大主題晚晚新鮮 50人管弦樂團打造音樂盛宴

踏入7月盛夏陳卓賢（Ian）與歌迷的「23之約」，不經不覺已來到第7回，《IAN CHAN：GROWTH：LIVE 2026》一連9場演唱會，明晚8:23pm於啟德體藝館揭開序幕。今次是Ian花盡心思、用半年時間打造的「純個人作品」演唱會，自本年1月23日，Ian每月都準時上線，把新歌派台，他形容「每個月23號都約定大家，等大家期待7月23號，就好似每個月都寄一封信俾你、約會你，到咗呢一日終於見面。」近日Ian更不時上水與Hellosss（粉絲暱稱）一起倒數，是一個滿滿儀式感的舖排。

陳卓賢9場9大主題各由不同顏色代表

隨着演唱會的日子漸近，Ian和監製莊少榮（細榮）都蓄勢待發，兩人都在ig story披露了少量演唱會資訊，之前提及的9場演唱會不同主題，分別是Ocean、Gloomy、Miracle、Party、Star、Wedding、Dreams、Winter及Summer Night，而且每場由不同顏色代表，細榮稱之為「嘔心瀝血之作，成長真係唔簡單」。頭場會是以甚麼主題打頭陣，明晚8:23pm即將揭曉。

陳卓賢呼籲歌迷「郁吓手仔」齊齊跳

此外，舞蹈總監Beeplok亦有在IG上與Ian玩掉換身份，由Ian充當舞蹈老師，教同學Beep跳舞，為《Growth !》副歌設計了一小段可一齊參與的舞蹈動作，除了Ian提醒歌迷要「郁吓手仔」練舞，細榮亦代Ian在ig回答Hellosss「要」參與跳舞，相信這是一個非一般的演唱會，大家都要準備200%投入。

陳卓賢演唱會背心是基本

Ian之前在訪問中透露，雖然受腳傷舊患困擾，但為了演唱不可或缺的show肌及舞蹈環節，他早已回復日日操肌及投入練舞。Ian對自己的體能十分有信心，應付9場演唱沒困難。「依家每日操Gym！」Ian更笑說演唱會背心是基本。

陳卓賢50人管弦樂團陣容升級

音樂方面，2024年《Tears》演唱會起用了40人管弦樂團，今次《Growth》演唱會細榮劇透了管弦樂團陣容多達50人，是一場「音樂盛宴」。Ian亦有上載綵排片段到ig story，可見一切都準備就緒，大家都期待着明晚的來臨。Ian說演唱會的所有歌曲都是由他作曲，而為了演唱會的歌單更加豐富、主題更加突出，他除寫了《Growth！》為演唱會主題曲外，更特別創作了不同曲風的作品，把音樂上不同面向呈現於觀眾眼前。

啟德零售館設20多個應援布置

此外，陳卓賢國際歌迷會（香港）早於7月初已在體育園零售館Mall1 的2樓 Food Gala & Food Muse 美食廣場，安排了應援布置，當中包括電子屏幕、天花掛牌、餐盤紙、桌上貼紙、大型展示板等等，而全場不同位置均有展示lan以往歌曲作品連 QR code，希望觀眾入場前可再次重溫lan 所有作品。至於鑽石山站轉線走廊亦設有數碼廣告，演唱會期間每天播映。歌迷會及Hellosss更合力在啟德零售館1地下中庭、啟德零售館2 Level 1及3，準備了20多個應援布置，讓任何人士都可以一起打卡，一同沉浸於lan Chan Growth之中。Ian演唱會9晚有不同主題，歌迷會是否會效法偶像的細密心思，每晚安排不同的打卡應援布置及紀念品派發，就留待各位Hellosss到時入場揭盅了！