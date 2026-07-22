周柏豪慰問離婚余文樂獲用emoji回覆：男人不用講太多 明年入行20周年暗示紅館開騷

周柏豪今日出席手提電話宣傳活動。對於余文樂宣布離婚，好友柏豪表示有發訊息慰問，但只傳表情符號公仔，並表示余文樂也有回覆：「簡簡單單就夠，可能一個emoji大家會明白，大家男人唔使講太多說話。」

周柏豪約余文樂台灣揸電單車

問到與余文樂多久沒見面？他稱去年在澳門一起打籃球，如果有機會都想一齊駕駛電單車，他回香港也會收到通知，若有機會去台灣，余文樂可以照顧他及一齊駕駛電單車。問到余文樂可有提及過感情出問題？柏豪說：「我哋男仔多數只講自己工作及興趣，好少會講自己感情事，如果女仔同女仔講感情會多啲。（之前有否察覺到？）人哋嘅家事唔會知道，即使外界有新聞有講都唔會主動去問，有時問人係一種壓力，唔好帶畀人更加多無奈嘅壓力，有時無知和八卦都係一種無形嘅傷害。見到佢自己公布咗呢件事，作為多年朋友一定會支持，但唔使去關心，咩都唔使講，所以冇文字嘅emoji，佢回覆咗我就已經覺得放心。」問到余文樂若回港會否相約對方傾心事？柏豪表示可能會相約食飯但未必傾心事，因為那是他自己家事，會約他駕駛電單車及打網球。

周柏豪自嘲正職是司機攝影師數據管理員

活動上柏豪分享個人攝影心得，他打從菲林年代到數碼年代及至現在的AI年代，都依然喜歡攝影，無論旅行、工作、湊仔女，與太太二人世界去旅行便會影。他笑言：「基本上正職唔係歌手，而係司機、攝影師及家中電腦數據管理員，呢啲先係我最大工作量，但我好樂意及好享受去做，亦成為屋企唯一一個幫大家記錄美好時光嘅人，所以有一個非常好嘅裝備，隨手影到相便事半功倍，也因此會被人鬧少啲。」

周柏豪太太在相簿跌到第四位

柏豪稱仔女也愛上攝影，有他們的玩具攝影機和手機攝影裝置。他指現在仔女照片佔全家的百分之90以上，每個月影相都有幾萬張，笑言：「一打開相簿，已經失去咗自我，全部係小朋友及家人嘅大合照、影食物或去旅行嘅風景照，仲有影片，基本上冇可能有自己或同太太合照，我太太喺照片數據庫開始跌到排第四位。」

周柏豪結婚10周年從未吵架

問到是否需要與太太維繫感情？柏豪表示與太太屬於一凹一凸性格的人，今年已經是拍拖20周年、結婚10周年：「對我嚟講，同佢渡過咗好多唔同嘅里程碑，大家很有默契，由細到大都冇吵架，磨擦、意見不合一定有，但從冇吵架，當然係太太有好大功勞，佢喺協調上好理智，而我亦因為被佢照顧到無微不至，佢冷靜令我由一個比較忟憎主觀嘅人，慢慢變成好放鬆，同佢一齊好舒服。」因此令柏豪在外工作做什麼也可以及全無顧慮，但回到家中便要好好照顧太太。

周柏豪今年不適合做高度危險動作

談到工作方面，柏豪表示7月底8月初佛山兩場、8月底去澳洲、9月初又去新加坡，一路巡迴為歌迷演出。多年前曾在澳洲跟教練一齊跳傘，早前他曾說過想試獨自跳傘，問今次去澳洲會否趁機圓夢？柏豪表示有堪輿師傅批他今年不適合做高度危險動作，因為演唱會期間真的不要做危險事，雖然自己及家人都絕對放心，還是留待明年。

周柏豪明年入行20周年暗示紅館開騷

明年是他入行20周年：「20周年其實係一件好感動嘅事，因為選擇入呢一行，依家回想其實係唔容易，開業難，守業更難，20年喺呢個行業一路不斷做，所以20年係好值得紀念嘅一個時代。十周年ok啦，但20周年卻係好重要，因為呢個係一個藝人或一個人最黃金時期，30周年及40周年已經唔係嗰回事，同觀眾嘅回憶，對於我嚟講係好大件事，所以我同團隊及公司正密謀製作大型項目，香港係我嘅家，我一定會放第一位去隆重其事。」他暗示香港有個好正的地方，問他是否現時最大的啟德場館？他指出那是較大及國際化的場地，但他則比較愛在一個傳統及方便的場地（暗示紅館）：「呢度有情意結，正與團隊努力中，希望有合適時間再公布。」

周柏豪驚女兒口沒遮攔亂講嘢

問他會否像其他歌手一樣帶子女上台表演？柏豪表示自己的子女還未是時候可以上台，笑指自己有點驚，因為女兒口沒遮攔會亂講說話，加上兩個小朋友不害羞又不受控制。他透露兩個孩子都好鍾意表演，現在正學習跳舞及音樂，學習很多關於表演的課程，他們更說過想像他一樣做歌手。

