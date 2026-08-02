夫妻的博弈1-5集劇情｜高海寧遭張頴康郭柏妍背叛 重生復仇獲馬國明相助 附演員角色介紹

夫妻的博弈劇情懶人包丨由無綫（TVB）與優酷（YOUKU）聯合出品，鍾澍佳總監製，黃國輝監製，梁敏華總編劇，並由高海寧、馬國明、何廣沛、郭柏妍、黃智賢、陳曉華、張頴康、游嘉欣及鄧智堅主演的輕鬆愛情小品劇《夫妻的博弈》將由8月3日起，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。這部合共25集的愛情小品劇由《新聞女王》黃金班底打造的新作，講述罹患癌症的姜幸如Senna（高海寧 飾）撞破丈夫Mark（張頴康 飾）與唯一閨密潘雪文Sherman（郭柏妍 飾）姦情後離奇遇上車禍，驚醒後方知坎坷人生竟是一場「預知夢」。有了「預知夢」的底氣及啟示，高海寧決心改寫命運，成為自己的英雄。《星島頭條》為大家持續更新《夫妻的博弈》完整懶人包，包括詳細劇情大綱、角色人物介紹，以及分集劇情預告，助你緊貼最新劇透！

《夫妻的博弈》劇情大綱

《夫妻的博弈》演員陣容／角色人物介紹

《夫妻的博弈》必看賣點

《夫妻的博弈》精彩劇照

《夫妻的博弈》1-5集劇情

廣告公司職員姜幸如（高海寧 飾）多年來在重男輕女的職場中忍氣吞聲，賺取的薪水幾乎全數用來供養丈夫施繼威（張頴康 飾）一家。然而，命運對她極為殘酷，在高海寧確診胃癌晚期之際，竟意外撞破丈夫與自己最信任的中學閨密Sherman潘雪文（郭柏妍 飾）的地下情，更令她崩潰的是，兩人正暗中策劃謀奪她的巨額存款與保險金。在身心俱疲與極度悲憤之下，姜幸如不慎遭遇車禍，含恨而終。姜幸如奇蹟般地回到了五年前，重新站在人生的十字路口。這一次，她帶著對未來的「預知記憶」徹底覺醒，決定不再做任人擺佈的犧牲品。面對施繼威和Sherman潘雪文的虛情假意，她冷靜應對，不僅巧妙避開了兩人設計的抄襲嫁禍與下藥陷害，更將這些惡毒計謀原封不動地反彈給他們，一步步撕破這對渣男與「綠茶」閨密的偽善面具。

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職場逆襲與真愛降臨

在職場上，姜幸如（高海寧 飾）一改過往懦弱的形象，換上亮麗自信的裝扮，勇敢對抗公司內的性別偏見與小人算計。姜幸如團結公司裡的女同事，組成了一支堅不可摧的「粉紅兵團」，憑藉細膩的女性視角與出色的創意，在廣告界大放異彩，成功將命運的主導權奪回自己手中。在此期間，隱藏著集團繼承人身分、在基層歷練的總監葉家謙（馬國明 飾）被她的堅韌與才華深深吸引，成為她復仇與逆襲路上最堅實的後盾。隨著姜幸如與葉家謙並肩作戰，兩人的感情迅速升溫。然而，在追查前世線索的過程中，姜幸如震驚地發現，當年那場奪走她性命的車禍根本不是意外，而肇事者的真正目標其實是葉家謙。為了保護深愛的人，姜幸如決定主動出擊，從單純的個人復仇，升級為與幕後黑手展開一場關乎生死與幸福的終極博弈。

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🥊 爽快的「開天眼」復仇爽劇：

女主角姜幸如重生後帶着「預知能力」開掛，不再像傳統港劇一樣隱忍，而是主動設局反制渣男前夫與心機小三，把他們玩弄於股掌之間，職場上更是帶領女性團隊一路逆襲，爽度破表，

重生的姜幸如利用帶回來的「預知能力」，在職場與情場上步步搶佔先機，一改往日的懦弱，當眾揭穿綠茶閨蜜與渣男老公的陰謀，帶來極度舒適的「開天眼」反擊爽感。

💬 爭議焦點！港版《和我老公結婚吧》：

由於「患癌、撞破老公與閨蜜偷情、被殺後重生復仇」的核心設定與大熱韓劇《和我老公結婚吧》極為相似，開播前便在網上引發「抄襲/翻拍」的熱烈爭議 。不過創作團隊與馬國明、高海寧均澄清表示，本劇著重在「預知夢」的設定與本土廣告界的職場博弈，情節發展會與韓劇大不相同，絕對有港劇獨有的味道。

演員班底誠意滿滿，高海寧全劇展現視后級別的「崩潰與重生」演技，從前期的「薯嘜鬈髮眼鏡Look」到重生後的精明幹練，造型百變、戲味十足，哭戲與霸氣職場女強人切換自如。張頴康與郭柏妍演活「渣男綠茶」，張頴康將軟飯渣男發揮得淋漓盡致，平時乖乖女形象的郭柏妍更挑戰演出「心機閨密」，反差感極大亮。

🎬 頂級金牌班底製作，質量有保證：

本劇的幕後團隊實力雄厚，延續了近年爆款港劇的超高製作水準，由打造出《新聞女王》、《黑色月光》的鍾澍佳親自擔任總監製，《巨塔之后》、《溏心風暴3》的梁敏華擔任總編劇，在情節推動、角色對立、台詞金句上極具張力。

打破常規港劇沉重的復仇基調，大膽採用「家庭情感 + 輕喜劇風格」推進，既有博弈的緊張感，又有輕鬆幽默的笑點，觀劇體驗更體驗更佳。

🌸「粉紅兵團」女力逆襲，關注女性成長

這不單是一部復仇劇，更是一部探討女性自救與成長的職場勵志片，女主角帶領一眾被公司邊緣化或受輕視的女同事組成「粉紅兵團」，在充滿男權壓榨與辦公室政治的廣告界中突破重圍，發揮卓越的女性創作才華。

每集結尾都會巧妙出現女主角開拓幸福人生的智慧信條，回扣「女性自救」的主題，非常適合當代都市女性觀看。

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《夫妻的博弈》首播，首五集劇情講述絕症人妻姜幸如（高海寧 飾）慘遭「渣男」老公施繼威（張頴康 飾）與「綠茶婊」死黨Sherman潘雪文（郭柏妍 飾）雙重背叛兼謀財害命，車禍慘死後竟奇蹟穿越重生回到五年前！帶住預知記憶霸氣覺醒的幸如決意逆轉命運，不僅機智拆解潘雪文聯手無良高層伍其昌（鄧智堅 飾）的抄襲與陷害，更在隱藏豪門繼承人身分的總監葉家謙（馬國明 飾）及其千金妹妹葉熙妍（游嘉欣 飾）的強勢助攻下，成功化解由家族腹黑大哥葉啟榮（黃智賢 飾）暗中佈局的洩密危機。其後，幸如在初戀情人「阿浩」陳浩恩（何廣沛 飾）挺身作證下，於同學會當眾撕破雪文多年的造謠假面具，並大義滅親揪出施繼威這名出賣公司的內鬼，順勢將他踢走兼自己上位組建索爆女子軍團；加上即將捲入風波的胡曉彤（陳曉華 飾）等關鍵人物，高Ling將聯手馬明展開極度解氣的職場與人生大逆襲，手撕渣男綠茶，這場終極生死博弈絕對不容錯過！

第1集：姜幸如遭到丈夫和閨密背叛

姜幸如罹患胃癌晚期，生命僅剩半年，卻意外撞破丈夫施繼威與最好閨密潘雪文的地下情。兩人不僅無情背叛她，更企圖謀奪其存款與保險金。悲憤交加的幸如在逃離酒店時不幸遭遇車禍。當她再次醒來，竟發現自己奇蹟般地穿越回到了五年前！看清了渣男丈夫與虛偽閨蜜的真面目後，幸如決定徹底改寫悲慘命運。她不再做任勞任怨的卑微妻子與職場受氣包；面對同事的刁難，她勇敢據理力爭展開反擊，並在對她抱有好感的總監葉家謙幫助下，決心步步為營，靠自己的力量逆轉人生，奪回屬於自己的幸福！

第2集：姜幸如揭穿潘雪文真面目

A組遭設計陷入抄襲風波，姜幸如早有防備，當眾拿出備份U盤反擊，不僅自證清白，更讓惡意剽竊的潘雪文面臨解僱。隨後，潘雪文勾搭其昌保住工作，並企圖在餐廳用咖喱飯潑向姜幸如，卻被敏捷躲開，反讓施繼威淋了一身。看清丈夫渣男本質的幸如更換了家門密碼。在公司，總監家謙為救姜幸如免遭燙傷而受傷。心有不甘的潘雪文企圖用姜幸如的帳號散播同事葉熙妍的隱私影片以挑撥離間，卻反被當眾戳穿。在姜幸如的機智應對下，潘雪文與施繼威的陰謀接連落空，惡行終露馬腳！

第3集：葉家謙和葉熙妍關係揭秘

姜幸如與葉熙妍聚餐，葉熙妍澄清了與總監葉家謙的緋聞。為了測試丈夫施繼威與潘雪文，姜幸如故意佈局，讓兩人在自己家中獨處。施繼威色心大起欲與潘雪文苟合，但潘雪文不滿被當作姜幸如的替身而憤然離去。姜幸如事後查看監視器雖未見越軌實證，但依然對兩人保持警惕，而渣男施繼威則繼續詐騙姜幸如替他代墊炒股債務。另一方面，葉家謙帶領B組好不容易完成的珠寶廣告企劃，竟意外提前外洩給競爭對手，導致公司面臨巨額索賠。葉家謙帶著葉熙妍回家向長輩商討對策，這才揭曉原來兩人竟是豪門兄妹，一直隱藏真實身份在自家公司基層歷練！

第4集：姜幸如幫助葉家解决問題

葉家謙因廣告企劃外洩面臨辭職危機，這其實是其兄葉啟榮與吳其昌暗中勾結的陰謀。為阻止施繼威藉此上位，姜幸如主動協助葉家謙，以「女性獨立自主」為主題重寫方案，成功打動客戶妻子，順利化解危機。事後，姜幸如準確預言了鴕鳥阻礙交通的奇事，讓葉熙妍大為震驚。姜幸如順勢坦白自己死後重生的秘密，充滿正義感的葉熙妍深信不疑，決定協助她展開復仇。幸如深知閨密潘雪文長年嫉妒自己，趁著中學同學會前夕，姜幸如與葉熙妍刻意聯手做戲，故意讓潘雪文聽見姜幸如對她的強烈不滿，一反過去的包容退讓。姜幸如化被動為主動，正式對渣男與綠茶婊展開絕地大反擊！

第5集：姜幸如當眾揭穿潘雪文虛偽面目

在熙妍的協助下，姜幸如盛裝出席同學會。她當眾質問女同學與初戀阿浩，這才驚覺原來多年來遭人排擠，全是因為閨密潘雪文在背後惡意造謠！潘雪文不僅將幸如當年的告白信掉包成謾罵信，還誣陷她偷竊，甚至對外謊稱是自己提攜姜幸如進公司上班。姜幸如立刻拿出合照證據與資深員工識別證，加上阿浩出面作證，徹底撕下潘雪文的綠茶面具，並果斷與其斷絕關係。煥然一新的姜幸如回到公司令眾人驚艷，她更運用計謀取得施繼威的隨身碟，協助葉家謙揪出繼威就是盜用IP、洩漏企劃案的內鬼。最終，渣男施繼威慘遭降職，姜幸如不僅成功接替他的職位，更強勢組建了一支亮麗的女子廣告軍團，迎來事業大逆襲！

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