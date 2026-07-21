香港區環球小姐丨15強臥虎藏龍 前TVB藝人梁雯蔚離巢再戰 周婷退選港姐決賽後首開腔 梁藝齡瞞契爺呂良偉參加

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2026選美大賽今日舉行入圍佳麗記者會，星級評判2025年香港環球小姐冠軍李詩逸、2024年香港環球小姐冠軍姚祖恩及選美統籌官菲比小姐，早前從過百位參選者中，挑選出15位最優秀佳麗並於會上面見傳媒，宣布香港區選拔總決賽暫訂於9月18日舉行。

梁雯蔚效力TVB九年拍逾百部劇

香港區「環球小姐」15強候選人中，不乏曾參與其他選美比賽的佳麗及出道藝人。其中3號梁雯蔚（Sandy）曾於2017年參選香港小姐，落選後仍獲簽約成為藝員，參與大量劇集演出，受訪時Sandy透露去年已經離巢無綫，雖然曾多次參演處境喜劇《愛．回家之開心速遞》，但近年工作量大減，於是約滿後決定再戰選美，希望進一步挑戰自己：「其實曾經有傾過合約，但之後就冇咗後續。（收入一直沒有增加？）其實每年都有增加，但係冇一個時間同高層再去傾。」坦言19歲開始投身演藝，並參演過《三條友飲醉走》及《幸運是我》兩部電影，在電視台亦吸收許多演出經驗：「過百部都有，客串又有、有名、冇名嘅都過百部！我係第29期藝員訓練班，好多人都離開咗TVB，大家做咗八九年，但冇辦法公司都唔續約，要搵過另一個方法摸索或者做第二樣嘢。」回復自由身後，有更大自由度接洽品牌代言、廣告及KOL工作，時間安排較具彈性。九年過後再選美，現年31歲的梁雯蔚認為年紀並非選美的限制：「環球小姐係1歲到100歲都可以選，取消咗年齡限制，所以唔會畀年紀限制自己。」並以冠軍后冠作為目標參選。

韓其格與陳雨薇曾參選港姐未入圍

5號韓其格（Aurora）及15號陳雨薇（Roxanna）此前曾參加2026年香港小姐初選，及後未取得入圍資格，今日再戰環球小姐均認為在國際舞台上更具代表香港的機會，能夠彰顯香港女性精神與獨特之處，並否認同步參加兩項選美活動。Roxanna透露早前未能進一步入選香港小姐的原因：「因為時間衝突關係，我哋兩個都要喺澳洲飛返嚟香港。（有傳合約嚴謹引致退選潮？）呢樣我唔係太清楚。」韓其格亦表示不清楚港姐合約條款，但作為心血管超聲波師，她希望選美成為推廣健康平台：「我好鍾意做model、KOL，亦可以借選美平台分享我工作相關、推廣健康意識。」

朱苑亭第三次參戰環姐平常心面對

11號朱苑亭（Ida）第三次參選環球小姐比賽，去年更同時參加香港小姐，均未能成功入選封后，她坦言頭兩次參加時非常緊張：「但其實去到第三次，反而放平心態，將我學咗嘅嘢、所有進步展現畀大家睇，原來平常心去做自己就最好。」回顧去年參選港姐的經驗，她自覺打扮妝容都較休閒樸素，今次則認真學習化妝、美容護膚及健身，準備較選港姐時更充足。

梁藝齡獲呂良偉教路「笑多啲」添自信

8號梁藝齡（Alexis）為影壇巨星呂良偉契女，她受訪時笑言原來瞞住契爺參加選美：「佢唔係我提名人，其實佢唔知我參選！我冇講過任何嘢，事後佢先打嚟話『你真係參選咗？』連我屋企人都嚇一跳！」表示呂良偉於演藝圈打滾多年，支持自己加入之餘，亦給予不少意見：「佢叫我要多啲自信、笑多啲，因為我唔笑個樣都好惡形惡相咁！」梁藝齡為參與選美，年初辭去全職工作迎接盛大舞台，並打算不論選美結果都會繼續向娛樂圈發展，會積極讀書及學習演技，透過網紅路主持工作習慣面對鏡頭，目標更非常遠大：「我希望可以做到外國嘅片，拍Netflix嘅片！」

周婷解釋因時機不好退出港姐決賽

1號周婷（Jen Zhou）為2023年香港小姐決賽佳麗之一，當年無預警下退選，決定一度引起風波備受關注。周婷解釋指：「係我自己退出，因為時機唔太好。（甚麼方面的時機？）當時受工作影響，有好多外在因素，日程上冇辦法應付。」她亦透露參選港姐後，赴美攻讀碩士學位，今年回港便決定再次選美，認為代表香港在國際舞台展現女性光芒是自己的願望，環球小姐比香港小姐在此有不一樣的獨特之處與優勢。

鄺祉澄望突破舒適圈以選美挑戰自我

12號鄺祉澄（Kevina）正職為一位廢金屬回收及貿易顧問，特殊工種讓她有與別不同的生活體驗，笑言：「平時返工班都戴頭盔、護目鏡同口罩出入工廠，同依家靚靚嘅形象好大反差！」Kevina透露自覺去年個人各方發展平平，於是希望突破舒適圈以選美挑戰自我。

梁聖童到二字頭階段放手一搏

9號梁聖童（Angeline）本身對選美沒有甚麼槪念，但敬佩每一位師姊願意踏進射燈、接受外界目光與評選，自己任職模特兒與廣告長達五年，亦開始步入幕後：「今次不如畀自己試最後一次，睇下可以做到啲咩。」自揭從小已成為兒童模特兒，到二字頭階段希望放手一搏，三四十歲亦會迎接更多挑戰：「屋企人冇乜期望，想我知道自己要帶出咩價值觀、製造咩影響力會更重要。」

