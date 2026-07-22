71歲金燕玲向蘇施黃交代身後事 兩度抗癌看透生死 堅拒瞻仰遺容：唔好嚇親人

現年71歲的金燕玲（Elaine）日前為 HOY TV 生死教育節目《關於．快樂的死亡2》擔任嘉賓，與淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成及敖嘉年進行深度對談。曾經歷無數健康考驗、於2019及2021年兩度確診患癌兼心臟裝有支架的她，非但沒有被病魔擊倒，反而更深刻體會到生命的珍貴。如今已看透生死的金燕玲，更在節目中透露早已向同性伴侶蘇施黃交代身後事，表明若自己先走一步，喪禮務必一切從簡，並堅決拒絕「瞻仰遺容」以免嚇親人，以最豁達的態度面對人生的終章。

金燕玲學會豁達面對未來

對金燕玲而言，只要身體活動自如、能繼續做自己喜歡的工作，便已是最大的福氣與感恩。金燕玲在節目上，感觸憶述摯親往事，甚至坦承年輕時曾因初嚐失戀而萌生輕生念頭：「我第一次失戀嘅時候，我真係諗過自殺！因為覺得好大件事！唔識得處理感情呀！我好多人生嘅經歷，都係自己撞出嚟嘅。」如今歷盡千帆，金燕玲學會豁達面對未來：「我覺得只要活好今日，你自然就會有明天！不過我就唔係聖人，我都會嬲！都會發脾氣！但係發咗出嚟就冇事喇。」

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金燕玲人生撞板多過食飯

金燕玲在節目中坦言，自己演戲的靈感多來自跌宕起伏的人生經歷：「因為我係一個有好多遭遇嘅人，所以我嘅人生經歷好多，反而嗰啲可以等我擺落去我接到嘅角色裡面。當我接到角色突然毛管戙，呢個我真實經歷過，我就用咗自己嘅經歷去做返出嚟。我係一個好衝動嘅人，後生嗰陣開始做嘢，我第一樣，好細個就離開屋企，喺1970年代，我17歲嗰陣就離家開始唱歌。喺嗰個年代，第一，喺台灣好保守，首先我哋有咩事都唔會同父母傾，問佢哋點樣做，佢哋都唔識教你點做。所以，我出嚟做嘢，我都係由經歷入面撞板。你諗下一個女仔未見過世面，畢業之後出嚟唱歌，由一個地方跳到另一個地方，所以撞板多過食飯，你明唔明？人生真係撞板多過食飯㗎。我記得我第一次拍拖、失戀，我已經想自殺，因為好大件事，你明嗎？好似係…唔識處理。我意思係，我嘅人生入面經歷過好多事，都係自己撞出嚟嘅。可能自己嘅忍耐力又夠強，每一次撞板，我嘅動力就變得更強，於是就一關一關咁過。」金燕玲續說：「我唔敢話教，但係我好願意分享好多事或者自己嘅經歷。將自己嘅經歷分享，譬如我點樣好笨拙咁處理，或者好聰明咁處理，呢啲全部都係好好嘅機會話畀人聽。聽嘅意思唔係指我可以幫到人去改變佢哋嘅問題，不過講嚟講去，其實我覺得一個人嘅思想好重要，真係非常之重要。」

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金燕玲父母都係因為癌症走

金燕玲在電影《一念無明》中飾演一個有情緒病媽媽，有一場戲講述金燕玲在床上尿失禁，要個仔幫手清理，該場戲讓她想起照顧患癌父親的經歷，金燕玲一度哽咽：「我父母都係因為癌症走嘅，佢哋最後都喺醫院掙扎咗幾年。我記得有一日，我係大女，我陪我個女去醫院，由英國返台灣照顧佢。嗰日我肚痛，去咗洗手間，我同個女講要睇住爺爺。突然間佢大叫『爺爺唔好落嚟』，嚇到我衝出去，佢失禁喇。你諗下，我爸爸後生嗰陣幾靚仔，見到佢失禁，當然要幫佢清理。佢一直都唔肯望住我，我知道佢喊緊，我知道佢唔開心，我覺得我可以體諒佢，因為佢係男人，佢係一家之主，如果我係仔，由個仔幫佢清理、做呢件事，佢可能個心會舒服啲，因為我係女，所以我好記得嗰個情境，跟住爸爸同我道歉，佢同我講對唔住。嗰一刻我非常之難受，我又唔敢喊，當時我忍住，死忍爛忍。所以當我拍呢套戲嗰陣，對白唔係講『對唔住』，係掉返轉嘅。我做阿媽，由個仔幫我清理，當時係我做女幫爸爸嘛。呢個就係你頭先問到，係咪呢件事改變咗我嘅人生呢？唔係嘅，係我嘅人生有咗咁樣嘅經歷，幫到我演繹呢個角色。」她還說：「仲有我想講嘅係，一個人嘅自尊、尊嚴。我覺得如果一個人、爸爸以前咁靚仔，作為一家之主，撐起我哋全家，到咗人生最後嘅階段，佢嗰陣真係完全冇自尊。呢件事令我感到難受嘅係，佢要承受身體上嘅痛苦之外，俾我嘅感覺係佢好難受。」

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金燕玲曾在三年內兩度患癌

金燕玲曾在三年內兩度患癌，她的爸爸媽媽都係因為癌症離世：「媽媽係乳癌，爸爸係腸癌，我都覺得自己好似終有一日會病。但好有趣，到我病嗰陣，我唔似做戲咁，心入面嘅過程唔似做戲咁。我第一個癌症，我聽完之後，首先好似有啲腦袋空白，然後我冇好大嘅情緒，無論點都好，醫生話好彩嘅話，可以做微創。點知去到醫院，佢又話唔得，需要開刀抽五個組織，抽完化驗出嚟，佢又話唔得，需要做化療。係。做完化療又要電療，但每一個過程都好快，第一次開刀十日後就做化療。每一件事嚟得好快嗰陣，我想我有啲…仲未有時間去諗。係。第一個反應唔係『哎呀，點解係我？點解會病？會唔會死？快啲死嗰啲』，完全冇冇呢啲諗法。我仲好冷靜。除咗話畀蘇施黃同關之琳聽，冇人知我病。我覺得自己當時病，我要全力同佢搏鬥。我開完刀、做完第一次化療，我先話俾屋企人知，先同我個女同埋阿妹講，佢哋就即刻過嚟。」

金燕玲死後拒絕瞻仰遺容

金燕玲又稱當刻是接受，而不是認輸：「好似我第一次患癌嗰陣，做緊化療期間，最後一次啱啱遇上社會運動，然後疫情期間又有規限措施，係。於是疫情期間大家都留喺屋企。做人呢家嘢，你需要經歷一啲事，你先會提醒自己珍惜擁有嘅嘢。點解咁講呢？因為畀人困喺屋企，我先留意到，我住嘅地方幾舒服，同埋好闊落，喺屋企行嚟行去都有足夠空間，仲有我哋住嘅舊樓，行四層樓梯落去，喺停車場都可以行下，因為疫情期間要減少出街，冇錯，避免同人接觸，我又唔使搭𨋢，我可以喺呢啲地方行下。我喺嗰陣問自己，點解每日起身就匆匆忙忙咁，約唔同人出去。原來喺屋企好舒服，但從來都冇感恩過呢件事，直到我病先睇到呢件事。我哋好多人都係身在福中不知福。」金燕玲和蘇施黃先後患上癌症，期間兩人互相扶持，金燕玲笑說：「我覺得自己係好好嘅病人，好過佢。我覺得佢比較難照顧。OK？但佢適合喺醫院，由護士、醫生嚟照顧，護士，咁佢就會乖啲。如果係我，我講咩佢都未必會聽。我哋成日傾邊個走先。我話自己走先。佢又話我會走先。我話係，我會走先。有一次傾咗呢個問題，仲有我話，如果我走先，佢要用最快嘅速度幫我…唔使搞咁多嘢，例如喪禮嗰啲，唔使喇。千萬唔好瞻仰遺容，唔該唔好嚇親人。每個人都要死，當上天要你離開，你就會離開，我唔相信你做任何事情可以幫你改變呢件事，所以你問我來生，來生對我嚟講唔重要，我今生都未過好，仲話諗來生。

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