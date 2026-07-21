世界盃丨FIFA無視BTS為決賽中場表演？帖文獨欠防彈少年團 粉絲轟歧視：芝麻街都有版面

韓國天團防彈少年團（BTS）近日登上2026年世界盃決賽中場秀舞台，帶來震撼全球的精彩表演。正當全球粉絲為他們的成就感到無比驕傲時，卻發現主辦方FIFA國際足球總會的官方社交平台對BTS的表演，沒有一條獨立的視頻，引發了粉絲的強烈不滿，紛紛湧入留言區怒轟FIFA，指責其行為涉及種族歧視，並且對BTS及其巨大影響力的不尊重。

BTS於世界盃中場表演Reels被消失？

根據粉絲截取的截圖，FIFA在官方社交平台賽後發布了多條關於中場表演的Reels短片，內容涵蓋了麥當娜、Shakira甚至芝麻街公仔等其他表演嘉賓的獨立影片，唯獨缺少了萬眾矚目的BTS。而FIFA官方平台只將BTS的演出片段與其他巨星剪輯成一條宣傳片，未有一條獨立的Reels短片。有數據顯示，BTS在社交平台上的討論熱度高達300萬次，遠超美斯等球星，是整個賽事中話題度最高的表演者。然而FIFA卻選擇性地忽略了他們，此舉被粉絲解讀為「種族主義」，並質疑為何最有話題的組合，反而得不到應有的曝光。

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BTS粉絲留言指對偶像欠尊重

事件迅速在網上發酵，不少網民留言表達失望和憤怒。有粉絲指出，這並非單一事件，而是反映了西方主流平台長期以來對亞洲藝人的偏見。留言寫道：「歐美係口講多元，但一到國際舞台，不論Grammy、Fashion Show、Oscars，明明都企到C位，但都會發生呢啲嘢，一係叫錯名，一係cut走人，一係官網無相，心底都係西方文化至上。」儘管FIFA的YouTube頻道可以找到表演影片，FIFA官方Twitter（X）也有BTS身影，由於沒有獨立發帖，即引來BTS粉絲強烈不滿。

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