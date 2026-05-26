BTS睽違4年重返AMA擸3獎成大贏家 TWICE擊敗BLACKPINK捧「最佳K-Pop女歌手」 Fergie回歸Black Eyed Peas激動落淚

「第52屆美國音樂大獎」（AMA）於香港時間今早舉行，韓國男團防彈少年團（BTS）睽違4年重返頒獎台，共擸3獎。BTS奪得「年度藝人」、「夏日之歌」（歌曲《SWIM》）及「最佳K-Pop男歌手」獎，合共掃走3座獎座，成為當晚贏家之一。BTS在前兩個獎項都擊敗天后Taylor Swift，令賽前獲8項提名的她，空手而回。BTS更以預錄片段揭開典禮序幕，演出新歌《Hooligan》，畫面錄自他們日前於拉斯維加斯的演唱會現場。女團TWICE就擊敗BLACKPINK、aespa等捧走「最佳K-Pop女歌手」。

《Kpop獵魔女團》奪「年度歌曲」殊榮

K-Pop相關組合同樣大豐收。最大贏家是《Kpop獵魔女團》中由EJAE、Audrey Nuna及Rei Ami組成的HUNTR/X，她們所唱的《Golden》奪得「年度歌曲」殊榮，並同時斬獲「最佳流行歌曲」、「最佳演出」及「最佳K-Pop歌曲」，合共4獎；《Kpop獵魔女團》再贏「最佳原聲碟」獎。台上，正值生日的Rei Ami幽默地說：「我要長話短說，因為我實在很想去洗手間。」此話惹得全場大笑。

Pussycat Dolls重新聚首成焦點

BTS所屬的HYBE娛樂旗下女團KATSEYE則奪得「年度最佳新人」及「突破流行歌手」，並在台上演出新歌《Pinky Up》，成員從巨型泰迪熊中鑽出的驚喜登場方式令現場觀眾為之瘋狂。人氣男歌手sombr亦奪3獎，包括「最佳搖滾/另類歌曲」、「最佳搖滾/另類專輯」及「突破搖滾/另類歌手」。「年度專輯」由Sabrina Carpenter的《Man’s Best Friend》奪得，她再獲頒「最佳流行女歌手」、「最佳流行專輯」等獎，同樣獲3獎成贏家「最佳流行男歌手」則是天王Justin Bieber。Shakira摘下「年度巡唱」及「最佳拉丁女歌手」。典禮上兩組傳奇組合的重組，更成為全晚另一焦點。Pussycat Dolls重新聚首，於台上演出《Don’t Cha》、《Buttons》 及《When I Grow Up》等經典金曲串燒。更令全場驚喜的，是樂隊Black Eyed Peas的will.i.am、apl.de.ap及Taboo與多年未同台的前成員Fergie一同現身，領取「最佳懷舊歌曲大獎」，Fergie激動落淚，向粉絲致謝，並特別提及愛兒Axl。