世界盃閉幕禮2026｜麥當娜BTS上陣救唔到 Justin Bieber唱慢歌趕客 巨星獻唱淪「咪嘴大賽」

2026世界盃決賽及閉幕禮於香港時間今日凌晨於美國新澤西州大都會人壽球場舉行，賽事前後均安排大型表演，星光熠熠，惟演出質素隨即惹來爭議。閉幕禮方面，荷里活動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）到場致辭，歌手珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）獻唱美國國歌，另有英國歌手Robbie Williams、美國歌手Nicole Scherzinger及意大利歌手Laura Pausini等相繼登場。網絡紅人IShowSpeed及歌手Post Malone亦有份演出，惟IShowSpeed演唱其單曲《World Cup (Champions)》時，被指人聲明顯與現場口型不符，疑為預錄，大批網民隨即在社交網上揶揄，形容是次表演淪為「咪嘴大賽」。

朗尼批垃圾

中場表演方面，今屆決賽為世界盃歷史上首次設有中場騷，由英國搖滾班霸Coldplay主音Chris Martin協助策劃，陣容包括天后麥當娜（Madonna）、Shakira及天王Justin Bieber，Madonna更由巴西球王朗拿度（Ronaldo）及朗拿甸奴（Ronaldinho）護送出場，娜姐唱出經典歌《Music》，韓國天團BTS亦登台唱出《Dynamite》。Justin自彈自唱《Everything Hallelujah》，並改歌詞唱成「World Cup Hallelujah」；網民批評他選唱該慢歌，完全不適合世界盃的氣氛，指其歌曲選擇甚差。演出雖然星光熠熠，卻未獲一致好評。前英格蘭球星朗尼（Wayne Rooney）於節目現場擔任評述嘉賓，被問及對中場騷有何感想時，直言「我鍾意好多位表演嘉賓，但都覺得個騷好垃圾」，又指自己心思一直只想快點睇波。是次中場騷令原定15分鐘，不過最終長達逾27分鐘，亦成為球迷熱議話題之一。