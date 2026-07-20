非份之罪丨林秀怡入行18年獲網民激讚 男友成「頭號粉絲」睇到喊 同居五年考慮雪卵未準備生仔

林秀怡今日為全新節目《重症解密》宣傳，在她的受訪時，同場與她拍拖九年的男友（阿政）獲邀一起受訪，他笑指，自己今天跟在女友身邊是做助手幫她影相。踏入35歲的林秀怡被問到何時結婚？她感慨說：「25歲做專訪時曾說過希望30歲結婚，怎知到了30歲又延至32歲，32歲又再延至現在。」

男友阿政已融入家中

她更大方承認，與男友已同居了近五年，男友早已融入家中，家人已將他當作兒子一樣，所以她覺得，男友就像家人般的存在，結婚對他們已純粹是一個儀式。阿政更搞笑說：「我已入贅！」追問可又打算何時結婚？阿政表示，還差一點點，至於還欠什麼？他笑言：「還是欠錢！」林秀怡則稱，待自己減肥成功，體重回到51公斤便立即去影婚紗相，問到阿政喜歡女友肥還是瘦？他只說：「我鍾意她。」這句話氹得女友笑逐顏開。

林秀怡指生小孩是很大責任

問他們是否留待生小孩才結婚？林秀怡即嘩然說：「不是嘛！」因她感到生小孩是很大的責任，兩人目前還未做好準備，但考慮到年齡問題，她會考慮「雪卵」，以免日後想生孩子時會後悔。

林秀怡自薦加入《愛．回家》

林秀怡憑近期在劇集《非份之罪》中的演技大獲網民讚賞，她即時多謝傳媒及廣大網民每一句鼓勵她的說話。男友阿政即化身「頭號粉絲」，透露自己看女友的演出時感動至眼濕濕：「她對我說，對當日的演出沒有信心，但我看到她的演出，她與盧宛茵相擁痛哭令人動容，我真的看到眼濕濕，也讚她演得很好。」入行18年的林秀怡再次多謝網民的支持，又稱目前還未接到新劇，並考慮自薦，望能加入《愛。回家三代同糖》劇組拍處境劇，希望高層曾勵珍讓她加入。

