蝦頭楊詩敏舊愛邵子風直播遇襲 斬纜回應：佢人生自己負責 預告明年出書講人生後半場

蝦頭楊詩敏今日以嘉賓身份到書展出席好友李偉民新書講座，瘦了很多的蝦頭指今次將會分享中女人生下半場，又透露下年自己也會出書講人生後半埸：「有好多新嘅改變，有好多朋友都問我，點解會唔同，因為以前係肥妹仔，其實我冇特登減肥，反而係做多咗運動，食啱嘅嘢，而家生活係我好想成為自己喜歡嘅人。」

蝦頭楊詩敏以前想脫被導演叫「放過我哋」

提到她早前在電影《今天應該很高興》中有露背演出，現在靚咗又索咗會否更有信心挑戰更大尺度？她笑言以前自己說想脫，導演就叫她唔好：「啲導演話蝦頭你真係放過我哋啦咁樣，但而家有個新嘅轉變，我唔知啲導演有冇留意，如果佢哋有留意又覺得可以俾大家睇下一啲全新嘅蝦頭，都可以嘅。」她又坦言身為演員，就像自己超級偶像梁朝偉一樣，可以為角色做好多事情，至於對手是否有心目中人選？她就笑指任何人也可以，但都要看緣份。

蝦頭楊詩敏對邵子風遇襲唔知情

提到早前蝦頭舊愛邵子風在直播期間遇襲，她指當時忙着工作，所以不知道，是經朋友告知，至於事後有否聯絡對方？她說：「冇聯絡啦，佢自己嘅人生，佢自己負責返，每個人都係咁樣，人哋嘅事，我都干涉唔到咁多，我顧掂自己先啦。」