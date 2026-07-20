殺人者的購物中心2｜李棟旭領軍無懼對手來勢洶洶 爆動作場面大增搶灘

韓劇《殺人者的購物中心2》將於22日首播，主角李棟旭、金慧峻、趙漢善、金海娜、新加盟的日本男星岡田將生、在日發展韓星玄理等今日在首爾現身發布會。李棟旭表示：「能繼續扮演殺手鄭進灣，我感到深深的榮幸和激動。第一季的成功把我們帶到了這裏，這一次，進灣不僅會防守，還會反擊。與第一季相比，動作場面增加了，我一如既往地盡力了。」

《鐵拳教育》、《金特務：本色回歸》口碑好

面對近期韓國動作劇題材如《鐵拳教育》及《金特務：本色回歸》口碑好、競爭激烈的局面，李棟旭未見擔憂，反而認為市場百花齊放屬好現象，形容情況如同食肆聚集於同一條街，生意反而更旺。他又指團隊早在首季播畢後隨即籌備續集，製作時間已逾2年，並非單純跟風之作。不過他坦言，力求超越首季的壓力一直存在，笑言若無此決心，續集根本毫無開拍必要。導演李權透露第2季劇本脫離原著小說框架，着力解答首季遺留的謎團。金慧峻補充，首季甚少描寫其扮演的鄭智安與鄭進灣叔姪二人並肩作戰的場面，新一季將大幅增加相關戲份，除動作場面外，亦着重呈現智安逐步理解叔叔選擇背後的歷程。